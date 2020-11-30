CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'

Yeni parti kuran Mustafa Sarıgül CHP'de hareketliliğe yol açtı. Sarıgül, eski partisinden en az 20 milletvekilini transfer etmeyi planlarken, CHP'de Sarıgül'den uzak durun talimatı verildiği iddia edildi.

Eski Şişli Belediye Başkanı ve Türkiye Değişim Hareketi'nin (TDH) kurucusu Mustafa Sarıgül'ün önümüzdeki günlerde kuracağı yeni siyasi partinin yankıları sürerken, Sarıgül'ün hazırlığının CHP'de hareketliliğe yol açtığı iddia edildi.

Sarıgül'ün başında bulunduğu TDH'nin Kurucular Kurulu, ilk toplantısını 17 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirdi. Partinin programı, tüzüğü ve yol haritasının ele alındığı toplantının ardından TDH, 26 Kasım'da ise Genişletilmiş Bölge Toplantısı'nın ilkini Kahramanmaraş'ta yaptı. Sarıgül, peş peşe yaptığı toplantılarına devam ederken siyasi temaslarına da hız verdi.

Vekillere teklif götürüldü iddiası

Sarıgül'e yakın isimlerin, yeni kurulacak partiye katılmaları için 20'den fazla CHP'li milletvekili ile görüştüğü iddia edildi. Sarıgül'ün ekibinin bu görüşmelerdeki "Bize katıl" teklifine, bazı milletvekillerinin olumlu cevap verdiği ve CHP'den istifa etmek için yeni partinin kurulmasını beklediği ileri sürüldü.

'20 ismi transfer edecek' iddiası

Sarıgül'ün CHP'den en az 20 milletvekilini yeni partisine transfer ederek TBMM'de grup kurmak için gereken sayıyı yakalamak için uğraştığı ve daha önceden CHP'de bir arada çalıştığı isimlerden bu konuda destek istediği aktarıldı.

Talimat verildi

Yaşanan bu gelişmeler ise CHP'de hareketliliğe yol açtı. CHP Genel Merkezi'nden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, parti yönetiminin Sarıgül'ün hareketi ile ilgili olarak milletvekillerine, "Uzak durun" talimatı verdiği ileri sürüldü.