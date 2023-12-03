CHP’yi Kahreden haber! Sabır Meşhur serbest bırakıldı Mısır’a iade edilirse idam edilecekti

Mısır’daki Abdülfettah Sisi darbesinin ardından Türkiye’ye sığınan Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, yayınladığı bir video sebebiyle gözaltına alındı. Saatlerce gözaltında tutulan Meşhur, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medyada Türkiye’ye verdiği destekle tanınan gazeteci Sabır Meşhur, emniyet içerisinde bir polis tarafından şikayet edildiğini ancak ne için gözaltına alındığını bilmediğini ifade etti.

"2-3 YIL ÖNCEKİ VİDEO NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDIM"

Neden gözaltına alındığına dair açıklamada bulunan Meşhur, şunları söyledi:

“Elhamdülillah şimdi serbest bırakıldım. 2021 ya da 2022 senesinden bir video sebebiyle ifadeye götürüldüm. 2-3 yıllık bir videoydu yani. İbni Haldun’un devletlerin kurulması ve yıkılması teorisini yorumlamış, Türkiye'nin güçlenerek devam etmesi için neler yapması gerektiğini söylemiştim. Seyreden bütün Türk kardeşlerim videoyu çok beğenmiş, memnun olmuş ve güzel yorumlar yazmıştı. Ama şuna şaşırdım; savcı şikayetin emniyetten yapıldığını söyledi.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Allahu a’lem, bu işin arkasında başka bir iş olabilir. Belki Sisi’ye teslim edilmem söz konusudur, belki bir anlaşma vesaire vardır. Biliyorsunuz, siyasette güven yoktur. Yaşadıklarımız bize en kötü ihtimale göre hareket edilmesi gerektiğini öğretti.”

“BENİ MISIR’DA İDAM BEKLİYOR”

Kendisinin Mısır’da idamla yargılanacağını söyleyen gazeteci Meşhur, “En kötü ihtimal, bu şikayetin sınır dışı ve teslim edilmem için düzenlenen bir komplonun başlangıcı olması. Beni idam bekliyor. İdamdan da korkmuyorum, zaten öleceğiz. Şehit olarak ölmemiz yatakta ölmemizden eftaldir. Biz Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Halid bin Velid, Hz. Amr bin As’ın ve diğer bütün fatihlerin torunuyuz. Halid bin Velid’in dediği gibi ‘Korkaklar hiç uyuyamaz.’ Bu şikayetin arkasında bir komplo mu var? Tabi ki olma ihtimali yüksek. Çünkü 2-3 senedir şikayet etmeyen polis neden şimdi şikayet ediyor?” ifadelerinde bulundu.

“HANGİ CÜMLEME İTİRAZ EDİLDİĞİNİ ANLAMADIM”

Videoda sıkıntılı bir konuşma olmadığını söyleyen Meşhur, verilen tavsiyelerin tehdit olarak algılanmasının garip olduğunu dile getirdi. Meşhur şunları söyledi:

“Kanal kapatılana kadar bu video da yayındaydı. Videoda sıkıntılı bir nokta da yok, hangi cümleme itiraz edildiğini anlamadım. Devletler de insanlar gibidir; doğar, büyür ve yaşlanıp ölür. Bir şahsa, ‘70-80 yaşına geldiğinde öleceksin, o yüzden evlat yetiştir, sağlığına dikkat et, doktora git’ diye nasihat ettiğinde, o kişi, ‘Demek ki sen beni öldürmek istiyorsun’ deyip ‘Bu adam beni öldürecek’ diye şikayet etse nasıl garip olur. Bu iş de beni öyle tedirgin etti.”

“BİZ MURSİ’NİN YOLUNDAYIZ, HAKKI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Allah’a ve takipçilerime güveniyorum. Başka güvendiğim kimse yok, sadece Allah’ım ve takipçilerim var. O tanımadığım Müslümanların dualarıyla, Allah beni çok defa korudu ve muvaffak etti. Bu cihetten üzerimde büyük hakları var.” diyen Meşhur, şu ifadelerde bulundu:

“Biz rahmetli reis Mursi’nin yolundayız. Reis Mursi son hutbesinde şöyle demişti; ‘Torunlarımız bilsinler ki, dedeleri adamlardı.’ Hakkı söylemeye devam edeceğiz ve kimsenin önünde zillete düşmeyeceğiz.” diye konuştu.