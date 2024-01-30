'CHP’yi bu havalar mahvediyor'

Prof. Dr. B. Zakir Avşar yazdı: İstanbul’a aday bulamıyorlar Ekrem İmamoğlu karşısında diye AK Parti’ye hücum ediyorlardı. Oysa ki AK Parti pek çok nitelikli ve özellikli isim arasından ince eleyip sık dokuyarak karar alma sürecinde idi… Nitekim Murat Kurum açıklandı, ilçe belediye başkanları belirlendi, hepsi çalışmaya başladı. Kurum projelerini İstanbullu ve kamuoyu ile paylaştı… Her gün sabahın erken saatinden geç saatlere kadar vatandaşlarla…

CHP’nin ise hala İstanbul’da adayını belirleyemediği ilçeler, belirlediklerinde de istifalar ve isyanlar var…

Rize’nin bir ilçesinde aday açıklamışlar, adayın müracaatı yok, haberi yok ama daha önemlisi ise AK Parti üyesi… Aday isyanlarda…

Türkiye’nin değişik yerlerinde kupon, CHP’nin tapulu arazisi olarak görülen belediyelerde hala isimler belli değil. Üçlü bir mücadele var. Görünürde Genel Başkan Özgür Özel, görünmeyen Genel Başkan, İstanbul’a sığmayan Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanlığa doymayan önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu…

Düşünün ki, partinin görünen genel başkanı arkadaşlarından bazı yerlerde belediye başkan adayı belirlemek için yetki istiyor, görünmeyen genel başkanın adamları engelliyor, böyle bir izni vermiyor…

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Eski genel başkana yakın isimler tek tek tasfiye ediliyor; bunu etnik ve mezhep temelli bir tasfiye olarak duyurmayı tercih ediyorlar…

Görünmeyen ise sadece İstanbul’u değil, kazanılacak her belediyenin başkan adayını belirleme gücü peşinde…

DEM ile demleniyorlar. Oradan hangi söz gelirse gelsin gıklarını çıkaramıyor; bir taraftan Atatürk partisi olduklarını belirtip diğer yandan Atatürk’ün hatırasına mugayir ne varsa sineye çekiyorlar…

DEM bunlardan kupon belediyeler ve açık ilişki istiyor, hayır diyemiyorlar…

Meclis’e taşıdıkları altılı masa ortakları birer birer karşılarına adaylar çıkarıyor, linçe yelteniyorlar olmuyor, bırakıyorlar yine olmuyor… En fazla kendi tabanları tarafından topa tutuluyorlar…

Seçimi yerel seçim, hizmet yarışı biçiminde sürdüremeyeceklerini görünce mütemadiyen ‘genel seçim’ iklimi peşindeler.

Gören de sanır ki, 14 Mayıs’ta ve 24 Mayıs’ta yenilen, hezimete uğrayan bunlar değil…

Genel seçim de başarılı mı oldunuz ki, yerel seçimi genel seçim havasına sokmak ısrarındasınız? Diyenlere verecekleri cevap yok…

Kalemşorları yazıyor: İmamoğlu, DEM ile ittifak olmasa bile 3.6 puan önde…

O zaman niye bu ısrar, niye bu taviz?

Ülkenin birliğini, dirliğini, huzurunu, güvenliğini tehlikeye atmak pahasına hala niye ‘kent uzlaşısı’ peşindesiniz?

Unutmuşlar, Kemal Kılıçdaroğlu’nu da yüzde 60 ile kazanıyor diye dolduruşa getirip, Cumhurbaşkanlığı rüyaları gördürdüklerini…

Hatırlamıyor olamazlar ki, Kılıçdaroğlu’nun bırakın Cumhurbaşkanı olmayı, genel başkanlıktan da olduğunu…

Devam. Dolduruşa getirin İmamoğlu’nu. O da kaybetsin, öyle bir kaybetsin ki, tıpkı Kılıçdaroğlu gibi yerinen bile kalkamasın…

Olan CHP’ye oluyor. Yazık. Hep bu havalarda mahvoluyor…