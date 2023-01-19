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Siyaset CHP'yi bilen gazeteci: Aday 6'lı masadan çıkmayacak
Siyaset

CHP'yi bilen gazeteci: Aday 6'lı masadan çıkmayacak

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı büyük merak konusu olurken, Can Ataklı'dan yeni bir iddia geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 20:05:00 -
CHP'yi bilen gazeteci: Aday 6'lı masadan çıkmayacak

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, 6'lı masanın adayının partilerden değil, dışarıdan bir isim olacağını öne sürdü. Ataklı, "Anketlerde kendilerini şişiriyorlar" dediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da aday gösterilmeyeceğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6+1'li masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birçok kez adaylığını ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından veto edildi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Geliyorum ey dünya, bir de beni deneyin" çıkışı sonrası açıklama yapan Akşener, adaylık için CHP liderine kapıyı kapatmış, "Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'na 'hayır' demeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

'Aday 6'lı masadan değil'

On kez toplanan ve adaylık konusunda somut herhangi bir adım atamayan 6'lı masada, tartışmalar sıcaklığını korurken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, 6+1'li masanın cumhurbaşkanı adayının parti liderlerinden değil, dışarıdan bir isim olacağını öne sürdü. Ataklı, "Anketlerde kendilerini şişiriyorlar" dediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da aday gösterilmeyeceğini söyledi.

Ataklı konuya ilişkin açıklamasında, adayın profilini, "Dış dünyada Türkiye'yi daha önce temsil etmiş, o kabiliyete sahip" ifadeleriyle çizdi ve her iki ittifak ile de yakınlığı bulanan birinin aday gösterileceğini öne sürdü.

'Ben size niye oy vereyim'

Ataklı konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Ben size net ve açıkça söyleyeyim. Aday bu masadan çıkmayacak kardeşim. Zaten bu masadan çıkması kadar akılsız bir şey olamaz. Kemal Bey'e de ısrarla söylüyorum, arkadaş sen demokrasiye geçmek istemiyor musun? Demokrasiye geçince cumhurbaşkanının bir fonksiyonu yok ki. Neden çırpınıyorsunuz cumhurbaşkanlığı için? 6 ay sonra demokratik sisteme geçecekseniz sembolik cumhurbaşkanı olacaksınız. O zaman ben size vatandaş olarak neden oy vereyim. CHP Genel Başkanı için kamuoyunda beklenti nedir senin başbakan olması, cumhurbaşkanı olup ülkeyi yönetmesi.

'İki belediye başkanından da aday olmaz'

O iki belediye başkanı da olamaz. Riskli bir seçim. Ankara ve İstanbul'u boşaltmak kimsenin işine yaramaz. Bu siyaseten de aymazlıktır, ihanettir. Bu iki arkadaşın da cumhurbaşkanı olup da gerekirse cumhurbaşkanı olacak kapasiteleri yok. Kısa vadede koordinasyon şansları yok. İstanbul'dakinin egosu çok yüksek, Ankara'dakini de bilmiyoruz konuşmadığı için ne yapar ne eder. Bu hayalleri de kurmamak lazım.

'Dış dünyayı temsil etmiş vurgusu'

Millet İttifakı'nın içinden bir aday olmayacak, olmamalı. Türkiye'nin her kesiminden de oy alacak, iyi bir koordinatör, ekonomiyi dış politikayı bilen Türkiye'yi dışarıda temsil etmiş ya da o kabiliyeti olan. Hem ittifakın düzenini sağlayacak hem de diğer partilerle de ilişkileri medeni hem de otoriter olarak yönetecek biri var. Ben de bunu söylemiş olayım."

İşaret ettiği isim Gül mü?

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de geride kalan gün, "Altılı Masa'da adaylık eğilimleri: Dört parti Abdullah Gül ile yakın temasta" başlıklı bir haber yayınlandı. Haber, Halk TV'nin resmi Twitter hesabından da aynı başlıkla paylaşıldı.

Abdullah Gül'ün, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti ile adaylık konusunda yakın temasta olduğu belirtildi. Ataklı'nın söz konusu ifadelerle Gül'ü işaret ettiği öne sürüldü.

Akşener Gül'e karşı çıkmıştı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı ittifakın adayının Abdullah Gül olabileceğine işaret etmişti. Gül bir önceki genel seçimlerde CHP ve Saadet Partisi tarafından çatı adayı olarak gösterilmek istenmiş fakat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşı çıkmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 2020 yılında katıldığı bir TV yayınında, "HDP'nin de içinde yer aldığı İYİ Parti, CHP ve SP'nin de biraraya gelerek hepimizin Abdullah Gül'ü çatı aday göstermemiz istendi" şeklinde konuşmuştu.

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