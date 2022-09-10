CHP'ye yanaşan Tarkan'a Ahmet Hakan'dan olay gönderme

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Tarkan için dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Hakan, yazısında "Tarkan, özellikle son dönemde... Tek bir yaşam tarzının sesi olmaya, hayranları arasında yer alan kesimlerden sadece birini dikkate almaya, toplumun tüm kesimleriyle duygudaş olmaktan vazgeçmeye, gündelik politikanın hırgürlerine fazlasıyla bulaşmaya başladı. (...) Tarkan’ın genel hal ve gidişine bu açıdan da bir bakmasında sanki fayda var gibi" ifadelerini kullandı.