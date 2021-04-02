CHP'ye yakın TV'lerde cehalet kol geziyor
CHP'ye yakın Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı arasındaki farkı öğrenemedi. Kısa çalışma ödeneğini işten çıkarma gibi algılayan Arslan milyonlarca kişinin işten çıkarılacağını söyledi.
Pandemi nedeniyle verilen kısa çalışma ödeneğini işten çıkarma yasağı ile karıştıran CHP'ye yakın Halk TV sunucusu laik Ayşenur Arslan milyonlarca kişinin işsiz kalacağını iddia etti.
Daha önce de rezil olmuştu
Kısa çalışma ödeneğinin kısıtlı sayıda kişiye ödendiğini ileri süren Ayşenur Arslan, ödemelerin de gerçekleşmediğini söyledi.
Programın konuğu Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Miyase İlknur ise Arslan'ı kendi programında yalanladı.
İlknur, Cumhuriyet Gazetesi olarak kısa çalışma ödeneğine başvurduklarını ve ödemelerin ise gerçekleştiğini söyledi.