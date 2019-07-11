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CHP'ye yakın anketçiden Ali Babacan iddiası!

CHP'ye yakınlığıyla bilinen ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığında olan Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Uslu, Babacan'ın parti kurması halinde yüzde 10-12'lik bir oy alacağını öne sürdü.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:02
CHP'ye yakın anketçiden Ali Babacan iddiası!

CHP'ye yakın olan araştırma şirketi ANAR'ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İbrahim Uslu, 'beyaz sağ' olarak tanımladığı AK Parti seçmeni olan muhafazakar, eğitimli ve orta-yüksek gelir grubuna mensup kişilerin, Babacan'ın partisine destek vereceğini ifade etti.

Uslu'ya göre AK Parti'nin oyun yüzde 10-12 arasındaki oranı, 'beyaz sağ' olarak tanımladığı kişilerden oluşuyor.

“Partisinden memnun olmayan CHP, İYİ Parti ve MHP seçmeni de destekleyebilir”

Babacan'ın partisinin bu kitleye hitap edeceğini söyleyen Uslu, destekçi skalasının AK Parti seçmeni olan 'beyaz sağ' seçmenle sınırlı kalmayacağını da savundu.

Uslu, partisinden memnun olmayan ama altenatifsizlik nedeniyle oy veren CHP, İYİ Parti ve MHP seçmenlerinin de Babacan'ın partisini destekleyebileceğini belirtti.

“Doğru kadrolarla hareket ederse…”

Uslu'ya göre, Babacan'ın liderliğindeki partinin, 'doğru kadrolarla hareket etmesi halinde' HDP'ye gönülsüz de olsa oy veren muhafazakar Kürt seçmende de karşılığı olacak.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:02
  1. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • KayamanKayaman27 dk önce
    Pompalamayın alacağı oyun bir hainler topluluğundan olacağını hesaplarsak %2-4 arasidir. Göreceğiz.
  • Yunus 16 Yunus 16 31 dk önce
    ÇOK BİLMİŞ KALIN KAFALI İBRAHİM, YILLARDIR CHP YE LİDER BULAMIYORDUNUZ! ADAM 10 SEÇİMDİR YENİLDİKÇE YENİLİYOR, EZİLDİKÇE EZİLİYOR DU! İŞTE SİZE YAKIŞAN BABACAN! ALIN CHP NİN BAŞINA KOYUN, MADEM % 10 GERTİRİSİ VAR! % 25 DE CHP =% 35 BİRİNCİ PARTİ OLURSUNUZ!! NASIL AMA İBRAHİM, ALİ SİZE YAKIŞIR! YILLARDIR ARADIĞINIZ ADAMI BULDUNUZ
  • uyan tcuyan tc33 dk önce
    hepsi aynı b.kun sülalesi bunlar. biri bok diğeri kaka. chpkk , hdpkk vesairesi hep kaka

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