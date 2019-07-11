CHP'ye yakın anketçiden Ali Babacan iddiası!

CHP'ye yakın olan araştırma şirketi ANAR'ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İbrahim Uslu, 'beyaz sağ' olarak tanımladığı AK Parti seçmeni olan muhafazakar, eğitimli ve orta-yüksek gelir grubuna mensup kişilerin, Babacan'ın partisine destek vereceğini ifade etti.

Uslu'ya göre AK Parti'nin oyun yüzde 10-12 arasındaki oranı, 'beyaz sağ' olarak tanımladığı kişilerden oluşuyor.

“Partisinden memnun olmayan CHP, İYİ Parti ve MHP seçmeni de destekleyebilir”

Babacan'ın partisinin bu kitleye hitap edeceğini söyleyen Uslu, destekçi skalasının AK Parti seçmeni olan 'beyaz sağ' seçmenle sınırlı kalmayacağını da savundu.

Uslu, partisinden memnun olmayan ama altenatifsizlik nedeniyle oy veren CHP, İYİ Parti ve MHP seçmenlerinin de Babacan'ın partisini destekleyebileceğini belirtti.

“Doğru kadrolarla hareket ederse…”

Uslu'ya göre, Babacan'ın liderliğindeki partinin, 'doğru kadrolarla hareket etmesi halinde' HDP'ye gönülsüz de olsa oy veren muhafazakar Kürt seçmende de karşılığı olacak.