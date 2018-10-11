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CHP'ye şok! Erdoğan'dan bomba 'İş Bankası' açıklaması: Hazine'ye devrini gerçekleştireceğiz!

Macaristan dönüşü Başkan Erdoğan, Hindistan ve Pakistan'dan gelen yardım paralarıyla kurulan İş Bankası ile ilgili açıklamada bulunarak “Atatürk’ün vasiyetinin Hazine’ye devrini gerçekleştirelim. Bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP’nin hiç değildir” dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 01:49
CHP'ye şok! Erdoğan'dan bomba 'İş Bankası' açıklaması: Hazine'ye devrini gerçekleştireceğiz!

Başkan Erdoğan, Türkiye İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin MHP ile birlikte TBMM’de yapılacak yasal bir düzenleme sonucu Hazine’ye devrini gerçekleştirmeyi düşündüklerini açıkladı. Erdoğan, Atatürk hisselerinin şahıslara ve CHP’ye ait bir hak olmadığını söyledi.

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Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

“Mesele İş Bankası değil. Mesele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetidir. Kılıçdaroğlu, ‘Oradan bizim kasamıza giren para yok ki’ diyor. Ben ‘Senin kasana para giriyor’ demiyorum ki. Biliyorsunuz, mahkeme kararıyla, Türk Dil Kurumu’na ve Türk Tarih Kurumu’na belirli bir temettü geliri aktarılıyor. Ama orada Yönetim Kurulu’na CHP niye dört adam koyuyor? Efendim, yönetim kurulundaymışlar ama hiçbir inisiyatifleri yokmuş. Yönetim Kurulu’na gireceksin, ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Şayet inisiyatifleri yoksa o dört kişiyi çeksinler o zaman.

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MHP’yle birlikte yaparız

Biz diyoruz ki: Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti neyse bu vasiyetin Hazine’ye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP’nin hakkı hiç değildir. MHP’li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle yoluna koyulabileceği kanaatindeyim.”

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 01:49
  1. İş bankası
  2. CHP
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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