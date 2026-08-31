O ilginç detayı İlker Yağcıoğlu canlı yayında açıkladı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi!

Archie Brown ve Oğuz Aydın'ın müthiş bir ikili olduğunu belirten İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin sol tarafının rakipler için korkutucu bir hale geldiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Bir sol taraf izledik ki maşallah hakikaten kıskandıracak bir sol taraf performansı izledik. Archie Brown 8 kere rakip ceza sahasında topla buluştu. Fenerbahçe'nin en çok rakip ceza alanına giren oyuncusu. İsmail Kartal'ın fark yarattığı konulardan biri bu. Bir önceki gelişinde Ferdi'yle Osayi bunu çok iyi yapıyordu. İki tane bekinin sürekli hücuma gitmesini istiyor. Archie'ye bugün müthiş bir Oğuz Aydın da eklenince sol taraf çok keyifli bir hale geldi. Rakip için çok korkutucu bir hale geldi çünkü önlem alamıyorsun. Archie inanılmaz bindirmeler yaptı.”