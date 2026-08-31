O ilginç detayı İlker Yağcıoğlu canlı yayında açıkladı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi!
Fenerbahçe'nin Samsunspor galibiyetini İlker Yağcıoğlu
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Fenerbahçe'nin Samsunspor galibiyetini İlker Yağcıoğlu
Fenerbahçe'nin Samsunspor'a hiç şans tanımadığını belirten Yağcıoğlu, "Fenerbahçe ilk yarıdan fişi çekebilirdi. 116 km koşulan Lyon maçından sonra gördük ki hiçbir sıkıntı yok. Fenerbahçe, Samsunspor'a hiç şans tanımadı. Samsunspor hiç pas yapamadı, Fenerbahçe kalesine hiç gelemedi" dedi. İlker Yağcıoğlu sözlerini "Sabaha kadar oynansa Fenerbahçe'nin kazanacağı bir maçtı. Fenerbahçe bu maçı 40 gün 40 gece de oynasa kazanırdı" şeklinde sürdürdü.
Archie Brown ve Oğuz Aydın'ın müthiş bir ikili olduğunu belirten İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin sol tarafının rakipler için korkutucu bir hale geldiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Bir sol taraf izledik ki maşallah hakikaten kıskandıracak bir sol taraf performansı izledik. Archie Brown 8 kere rakip ceza sahasında topla buluştu. Fenerbahçe'nin en çok rakip ceza alanına giren oyuncusu. İsmail Kartal'ın fark yarattığı konulardan biri bu. Bir önceki gelişinde Ferdi'yle Osayi bunu çok iyi yapıyordu. İki tane bekinin sürekli hücuma gitmesini istiyor. Archie'ye bugün müthiş bir Oğuz Aydın da eklenince sol taraf çok keyifli bir hale geldi. Rakip için çok korkutucu bir hale geldi çünkü önlem alamıyorsun. Archie inanılmaz bindirmeler yaptı.”
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