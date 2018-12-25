CHP'ye kızan HDP o ilde aday çıkaracak

Yerel seçim için hazırlıklarını sürdüren HDP'nin, hangi illerde aday göstereceğiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. İstanbul kararı merak konusu olan HDP’nin Aydın’da aday göstermesine kesin gözüyle bakılıyor. Kararda CHP’nin yeniden aday gösterdiği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Afrin operasyonuna verdiği desteğin etkili olduğu konuşuluyor.

Afrin'e destek veren başkana inat aday çıkaracaklar

HDP kulislerine göre batı illerinde HDP adayı çıkarılacak illerden birinin Aydın olma ihtimali çok yüksek. Bu eğilimde HDP’nin karşı çıktığı Afrin operasyonu sırasında Aydınlı bir askerin CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun adını Afrin’e atılan bir top mermisinin üzerine yazmasının etkili olduğu konuşuluyor. Çerçioğlu da, adının yazılı olduğu top mermisini gördüğünde çok duygulandığını söylemiş, “Onların bizim manevi desteğimizi yanlarında hissetmeleri mutluluk verici. Dualarımız onlarla” demişti. Hem bu olay hem de Çerçioğlu’nun genel söylemleri HDP’nin hassasiyetlerine uygun olmadığı için Aydın’da aday çıkarma olasılığının yüksek olduğu konuşuluyor. Ancak bu il için de son karar yine yerelden gelecek etüt raporu görüldükten sonra verilecek.

"Herkes kendi sorumluluğunu taşısın”

Üst düzey bir HDP yetkilisi, batı illerinde gösterilecek olası adayların oyların bölünmesine yol açıp seçimin kaybedilmesine yol açması ihtimaline karşı, “Aday belirlerken bize sormayıp sonra sonuçlarını bize yüklemek doğru olmaz. Başlangıçta adaylar ortaklaştırılmış olsa birlikte bunun yükü olumlu ya da olumsuz birlikte çekilir. Böyle bir durum yoksa bunun sorumluluğu HDP’ye yıkılamaz. Herkes kendi sorumluluğunu taşısın” dedi.