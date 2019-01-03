CHP’ye Kırmızı Yelekli protesto

Oğuzhan Gültekin Ankara

Fransa’daki ‘sarı yelek’ protestoları ülke sokaklarını kasıp kavururken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu işçileri sokağa davet ederek, Fransa’daki olayları Türkiye’ye taşımak istemişti. Kılıçdaroğlu’nun bu çağrısına cevap sokaktan değil de kendisini ve CHP yönetimini protesto eden CHP’lilerden geldi! CHP Körfez İlçe Gençlik ve Kadın Kolları, İYİ Parti’ye bırakılan Kocaeli için kırmızı yelekler giyerek parti binasının önünde oturma eylemi yaptılar.

“Eylemi büyütürüz”

Eylemle ilgili konuşan CHP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı, şunları dile getirdi: “Körfez ilçede CHP hiçbir zaman adaysız kalmamıştır. Biz de Körfez’in seçmenlerinin, CHP tabanı ve seçmeni ile CHP’nin onurunu korumak için, 4 Ocak’ta MYK ve Parti Meclisimiz toplanana kadar buradan takip etme, parti binasını terk etmeme ve oturma eylemi yapmayı düşündük. 4 Ocak’ta yapılacak olan MYK toplantısının ardından ‘İyi Parti’nin adayını destekleyeceksiniz’ derlerse, bu süreci buradan ileri taşımayı düşünüyoruz. İl binasında oturma eylemine devam edeceğiz. Sesimizi Ankara duysun, genel merkezimiz duysun.”