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CHP’ye Kırmızı Yelekli protesto

CHP’nin, yerel seçimlerde Kocaeli’nin de aralarında yer aldığı 11 ili İYİ Parti’ye bırakmasına tepki gösteren CHP Körfez İlçe Gençlik ve Kadın Kolları, kırmızı yelekler giyerek parti binasının önünde oturma eylemi yaptı.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:40
CHP’ye Kırmızı Yelekli protesto

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Fransa’daki ‘sarı yelek’ protestoları ülke sokaklarını kasıp kavururken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu işçileri sokağa davet ederek, Fransa’daki olayları Türkiye’ye taşımak istemişti. Kılıçdaroğlu’nun bu çağrısına cevap sokaktan değil de kendisini ve CHP yönetimini protesto eden CHP’lilerden geldi! CHP Körfez İlçe Gençlik ve Kadın Kolları, İYİ Parti’ye bırakılan Kocaeli için kırmızı yelekler giyerek parti binasının önünde oturma eylemi yaptılar.

“Eylemi büyütürüz”

Eylemle ilgili konuşan CHP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı, şunları dile getirdi: “Körfez ilçede CHP hiçbir zaman adaysız kalmamıştır. Biz de Körfez’in seçmenlerinin, CHP tabanı ve seçmeni ile CHP’nin onurunu korumak için, 4 Ocak’ta MYK ve Parti Meclisimiz toplanana kadar buradan takip etme, parti binasını terk etmeme ve oturma eylemi yapmayı düşündük. 4 Ocak’ta yapılacak olan MYK toplantısının ardından ‘İyi Parti’nin adayını destekleyeceksiniz’ derlerse, bu süreci buradan ileri taşımayı düşünüyoruz. İl binasında oturma eylemine devam edeceğiz. Sesimizi Ankara duysun, genel merkezimiz duysun.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:40
  1. Kocaeli
  2. Ankara
  3. Fransa
  4. sarı yelek protestoları
  5. sarı yelek
  6. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  7. CHP
  8. CHP yönetimi
  9. CHP Körfez İlçe Gençlik ve Kadın Kolları
  10. İYİ Parti
  11. CHP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan17 dk önce
    O yelekler bu günlük CHP yi protesto etmek için kullanılıyor. Asıl amaç yakın zamanda çıkarmak istedikleri kaos için alınmışlardır bu gün bu haberi meşru görüp yayınlıyanlar yarın kaos için planlanmış olanprotestolarda hangi yüzle haber yapıcaklar merak ediyorum

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