CHP’ye kayyım yolda

CHP Genel Merkezi’nin “seçimli olağanüstü kurultay” toplamaya yetecek kadar imza bulunamadığını açıklamasının ardından muhalif kanadın, “tüzük kurultayını” toplamak için harekete geçmesi parti içindeki karışıklığı işin içinde çıkılmaz bir hale getirdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, delegelerin iradesini hiçe sayarak kurultay kapısını kapatmasına karşın parti içi muhalefetin kurultay kapısını zorlamasını Akit’e değerlendiren hukukçular, CHP’ye kayyım atanabileceği yorumunda bulundu.

MAHKEME SÜRECE MÜDAHALE EDER

Avukat Dr. Mehmet Sarı, CHP’nin tüzüğünün büyük problemler içerdiğini belirterek, “Siyasi partiler kanununda genel kurulların nasıl icra edileceği tayin edilmiş. Sivil oluşumların olağan genel kurul dışındaki olağanüstü genel kurulları nasıl yapacağı belirlenmiş. CHP’nin başkan tayin etmesine ilişkin genel kurul toplaması yüzde 50+1 şeklinde. Demokratik bir siyasal oluşum açısından yerinde gözükmüyor” dedi. Kurultay için imza veren delegelerin tutumunun önemli olduğunu kaydeden Mehmet Sarı, “Ana muhalefetin insanların iradesini ipotek altına alması ne tür bir siyasete talip olduklarını gösteriyor. İmza veren muhaliflerden herhangi birinin mahkemeye başvurması, mahkemenin sürece müdahale etmesini sağlar. Mahkeme incelemeler sonrasında olağanüstü genel kurulu toplamak için bir kayyım heyeti ataması söz konusu. Tabii bunlar mahkemenin yapacağı tespite bağlı” ifadelerini kullandı.

CHP’DE TÜZÜK KANUNA AYKIRI

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır da, “Her fırsatta demokrasiden bahseden CHP, kendi yönetiminin hesabıyla yüzde 48 oy oranına ulaşmış kurultay talebini gerçekleştirmeyerek demokrasi talebinde samimi olmadığını açığa çıkarmıştır. Siyasi partiler kanununda yüzde 10’un kurultay talebi değerlendirilsin yazıyor. CHP, anayasaya aykırı olarak tüzüğünde bunu yüzde 50’ye çıkardı. Bu durum dahi kurultayın kayyım önünde yapılması için geçerli bir nedendir” şeklinde konuştu. CHP’nin içinde bulunduğu durumun kayyım eliyle çözülebileceğini kaydeden Çakır, “Bir hukukçu gözüyle baktığımda parti yönetimine kayyım olarak değil de partiyi kurultaya götürücü bir kayyım kurulunun gerekli olduğu görülüyor” ifadelerini kullandı.

KÖRDÜĞÜMÜ KAYYIM ÇÖZER

Avukat Ali Osman Bağırgan, “Mevcut şartlardaki karışıklığı kayyım çözer gibi duruyor. 630 delegenin iradesi yok sayılmış durumda. Bu delegelerden herhangi biri mahkemeye başvursa, mahkeme kayyım talebini değerlendirecektir. Zaten gidişat da o yönde” dedi. CHP’nin durumunun içler acısı olduğunu belirten Bağırgan, “Türkiye’yi yönetmeye namzet bir parti kendi içerisindeki 1230 delegenin oyunu sayamıyor. Aylardan beri devam eden bir kurultay bilmecesi adeta kördüğüme döndü. Bu kördüğümü çözecek tek çare mahkemenin CHP’yi kurultaya taşıyacak bir kayyım heyeti atamasından geçer” ifadelerini kullandı.