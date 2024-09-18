CHP’ye Hamas dersi verdi

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Siyonist İsrail’in soykırımına direnen Hamas’a terör örgütü yaftalanmasında bulunarak mücahitlerin haklı direnişine gölge düşürmeye çalışan CHP’lilere bir tepki de TKP’den geldi. TKP’nin YouTube kanalında Gündem programına katılan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 75 yıldır Siyonist işgale direnen ve vatan topraklarını savunduğu için ABD tarafından terör örgütü ilan edilen ve Hamas’a emperyalistlerin diliyle yaklaşan CHP’ye ders verdi.

Özel ve İmamoğlu, İsrail propagandası yaptı

Gölge Genel Başkan Ekrem İmamoğlu ve CHP genel Başkanı Özgür Özel’in Hamas’a yönelik terör örgütü açıklamalarına atıfta bulunan Okuyan, “Filistin direnişi iyidir, haklıdır, Filistin halkı mazlumdur ama Hamas kötüdür türünden bir düşüncenin parçası olamayız. Bu İsrail propagandasıdır” dedi. Hamas’ın Filistin halkının desteğini aldığını da hatırlatan Okuyan şunları dile getirdi: “Filistin’in şu anda siyasal ideolojik dengesi var, iklimi var ve saldıran İsrail var işgalci bir İsrail var. Bu saldırıya karşı Filistin halkının desteğini alan ve bu saldırıya direnen bir örgüt var. Hamas başka bir dönemde geçmişte veya yarın karşı-devrimci bir örgüt olabilir. Ama şu anda bir direnişe öncülük ediyor. Filistin direnişi iyidir ama Hamas kötüdür diyemezsiniz, siyaset böyle yapılmaz. Biz Filistin halkının bu mücadelede başarıya ulaşmasını isteriz, bu başarıdan Hamas’ın yararlanıp yararlanmayacağı gibi saçma bir soruyu yanıtlamaya çalışmayız.”

CHP’nin ve Kandil’in güdümünde olan siyasi anlayışın ‘sol’ olamayacağına değinen Okuyan, “CHP de sol, dünyada da durum böyle, ABD’de bile cumhuriyetçi parti, demokratları solcu olmakla ‘itham ediyor’. Biz yıllarca ‘gerçek sol anti-emperyalisttir, kamucudur’ dedik. Mesela buradan devam edersek, CHP’den ve Kürt siyasi hareketinden kopamayan bir sol, sol değildir. Ya da onlar kendilerine sol diyorsa biz böylesine kirli bir alanda hegemonya mücadelesine girmek istemiyoruz. Biz komünistiz, tabii ki gerçek sol bizim hattımız. TKP sınıf mücadelesi ekseninde mücadelesine devam eder. TKP, ‘solun diğer kesimlerinin gündemine girmeyen ama ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren önemli sorunlarımız var ve biz mücadelemizi buradan öreceğiz' diyor” ifadelerini kullandı.