  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Koç, bakın kimi tehdit etti: ‘Yok artık' dedirtti: Şaşkınlık veren olay!

Özel, Suriye konusunda lidercilik oynuyor

‘Bundan sonra ayağını denk al!’ CHP’li Hasan Akgün’den gazeteciye tehdit

Dünya medyası böyle gördü! Erdoğan Nato’ya meydan okuyor… Politico Türkiye'yi NATO'nun 'kötü çocuğu’ ilan etti.

Özel’e ‘Edebiyatı bırak, işçilerine kulak ver’ tepkisi

İşte şimdi ortalık karışacak! Fenerbahçe şoka girecek! O yıldız kararını verdi: Yok artık dedirtti…

Mağdur olmamak için kira sözleşmesi maddelerine bunları ekleyin! Yoksa başınız ağrıyabilir

CHP hamileyi gaziyi öğretmeni çöpçü yaptı! Çöplük zihniyeti

Ateş Gayrimenkul’un hızlı yükselişi! Sinan Ateş öldü Ayşe Ateş emlak zengini oldu

Ekrem'in İETT'si Sultangazi'de terör estirdi! Yaralılar var
Medya CHP'ye büyük şok! Resmen apışıp kaldılar
Medya

CHP'ye büyük şok! Resmen apışıp kaldılar

Yeniakit Publisher
2024-07-12 13:20:00 -
CHP'ye büyük şok! Resmen apışıp kaldılar

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, CHP'nin elektrik kesme eylemlerinin halk tarafından ciddiye alınmadığını söyledi. Geçmişte benzer eylemlerin başarısız olduğunu belirten Pazarcı, CHP'nin siyasi stratejilerini eleştirdi. Pazarcı, Gezi Olayları ve diğer protestoların da benzer şekilde başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı. Halkın bu tür eylemlere itibar etmediğini ifade eden Pazarcı, şunları kaydetti:

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, CHP'nin elektrik kesme eylemlerinin halk tarafından ciddiye alınmadığını söyledi. Geçmişte benzer eylemlerin başarısız olduğunu belirten Pazarcı, CHP'nin siyasi stratejilerini eleştirdi. Pazarcı, Gezi Olayları ve diğer protestoların da benzer şekilde başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı. Halkın bu tür eylemlere itibar etmediğini ifade eden Pazarcı, şunları kaydetti:

"Ne oldu? Hiçbir işe yaramadı. CHP'liler bile ciddiye almadı. Her yerden aynı haberler geldi, neredeyse kimse bu çağrıya uymadı.

Bekliyorlardı ki Türkiye ayağa kalkacak. Saatler 21:00'i gösterdiğinde, herkes elektrik düğmesine koşacak. Işıklar yanıp sönecek, tencere ve tavalar çalınacak. İktidar da bu görüntünün altında ezilecek.

Ama olmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çünkü çok ucuz, basit, hiçbir zekâ parıltısı göstermeyen bir istismar planlamasıydı. Üstelik yeni değildi. Daha önce de defalarca denendi. Vatandaş da bu yüzden "Tencere tava, hep aynı hava" tepkisini gösterip itibar etmedi.

Yıllar, yıllar önce Susurluk Olayları sırasında denendi bu. Yine saat verildi. Belli gruplar ışıkları yakıp söndürdü. O günlerde katılım da yüksek denilecek orandaydı. Sadece bununla kalınmayıp, sokaklara çıkıp sloganlar atanlar oldu. Belli bölgelerde yasa dışı silahlı örgütler, olayı köpürtmeye çalıştı. Bütün Türkiye bir kaos ortamına çekilmeye çalışıldı.

Ama sonuç fiyasko oldu.

Ardından 28 Şubatçılar devreye girdi. Seçilmiş iktidara karşı sırtlarını askere dayayanlar, aynı eylemi sergiledi. Dönemin Genelkurmay Karargâhı, büyük ve etkili sivil toplum örgütleri ile belli başlı medya organları da destekledi. Adına ise "Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık hareketi" denildi. Seçilmiş iktidara karşı silahlı güçlerin sözcülüğüne soyundular. O hareket de demokrasiye vurulan bir darbe ile son buldu.

Ama mutu oldular!

Çünkü genlerinde var bu zihniyetin. 1960'da da "555-K" sloganı ile Ankara'nın Kızılay Meydanında buluşmuşlardı. "5. ayın 5'inde Kızılay'da buluşalım" anlamına geliyordu. Buluştular, ardından da Başbakan Menderes ve iki bakanının asılmasına yol açan 27 Mayıs Darbesi geldi.

***

Biraz da Gezi Olaylarına değinelim...

Aynı mantık ve aynı kafa başlattı o olayları. Yine ışıklar yanıp söndü. Yetmedi, tencereler, tavalar çalındı. Evlerin balkonlarından sloganlar atıldı.

Bu kadarla kalsa iyi diyeceğim. Olaylar, tam bir barbarlık ve vandallığa dönüştü. Yasa dışı örgütler devreye girdi. Ateşli silahlar kullanıldı. İstanbul'da Başbakanlık Ofisi basılmak istendi. FETÖ'nün de verdiği destekle sokaklar yangın yerine döndürüldü. Devlet malları yağmalandı, milletin malları ateşe verildi. Caddelerde, sokaklarda lastikler yakıldı, barikatlar kuruldu.

Milletin büyük bölümü, evlerine gidemez, sokaklara çıkamaz hale geldi. Kan döküldü, kan!

Bu arada, Hükümet'e talimat vermek isteyenler çıktı. Basında talep listeleri yayınlandı. İstanbul Havalimanı dahil, büyük yatırımların askıya alınması istendi. Halkın refahı darbelenmeye çalışıldı.

Türk Ekonomisi, o olaylarla büyük zarar gördü. Bu milletin sırtına milyarlarca liralık bir ekonomik yük bindirildi. Doların ateşi yükseldi, freni bozuldu.

Özgür Özel ve CHP kurmayları bilmiyor mu bunları? Yaşamadılar mı o günleri?

Tabi ki biliyorlar!

Bilmelerine rağmen niye böyle bir yola girdiler? Yoksa bu ülkeye yine aynı tabloları mı yaşatmak istiyorlar?

Ama millet biliyor. Yaşadı ve acısını da bizzat çekti. Türkiye de insanlar değişti artık. O yüzden bu çağrıya itibar edilmedi.

Muhalefetin artık bu gerçeği görmesi gerekiyor!"

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gültekin

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL DEDİKODU SİYASETİNİ BRAKACAK, HALKINA GÜVEN GEREN GERÇEK SİYASET YAPACAK, HALKIN KARŞISINA YAPILANLARI ELEŞTİREREK DEĞİL DE, DEVLETİNE VE MİLLETİNE HİZMET OLARAK YAPACAKLARI PROJELERLE ÇIKMIŞ OLSA DAHA ETKİLİ OLUR VE SONUÇ DA ALIRLAR.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23