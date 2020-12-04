  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP’ye ‘Birinden vazgeç’ çağrısı! ‘Demokrasi ve Kemalizm bir arada olamaz’
Siyaset

CHP’ye ‘Birinden vazgeç’ çağrısı! ‘Demokrasi ve Kemalizm bir arada olamaz’

Yeni Asya yazarı İbrahim Ersoylu, Türkiye'nin demokrasi olmadan ilerleyemeyeceğini belirterek, CHP'nin demokrasi veya Kemalizm'den birini seçmesi gerektiğini, ikisinin bir arada olamayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:41:00 -
CHP’ye ‘Birinden vazgeç’ çağrısı! ‘Demokrasi ve Kemalizm bir arada olamaz’

Yeni Asya yazarı İbrahim Ersoylu, “CHP, Demokrasi ve Kemalizm” başlığıyla kaleme aldığı yazısında, Türkiye’nin Kemalizm’in kayıtlarından kurtulup birinci sınıf bir demokrasiye geçmediği müddetçe rahat yüzü görmeyeceğini, medenî, müreffeh bir seviyeye yükselemeyeceğini söyledi.

CHP’ye demokrasi veya Kemalizm’den birini seçmesi yönünde çağrı yapan Ersoylu’nun söz konusu yazısı şu şekilde:

Ülkemiz, Kemalizm’in kayıtlarından kurtulup birinci sınıf bir demokrasiye geçmedikçe rahat yüzü görmeyeceği, medenî, müreffeh bir seviyeye yükselmeyeceği açıktır.
Bu iş için Cumhuriyet Halk Partisi’nin desteği çok önemlidir.

Zira CHP, yakın geçmişte yapılan seçimlerde seçmen kitlesinin yaklaşık % 30’unun tasvibini alan, Türkiye siyaset denkleminde önemli bir yeri olan ve hâlihazırda ana muhalefet vazifesini yürüten bir partidir.

İçinde bulunduğumuz 21. Asırda demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü, insan hak ve hürriyetleri yükselen değerlerdir. Hür dünyada insanlar, sosyal ve siyasî kurumlar bu değerler istikametinde değişim yaşamaktadır.

CHP de, yaşanan bu değişimin dışında kalamaz. Nitekim eski CHP antidemokratik baskıcı uygulamalardan yana olup, dine irtica, dindarlara mürteci gözü ile bakıp manevî değerlere saldırgan bir yaklaşım sergilerken, şimdiki ise–içinde marjinal kalan bir grup dışında–demokrasiyi müdafaa eden, manevî değerlerle barışık olumlu bir yaklaşım göstermektedir.

Ülkemizde, dindar kimlikli hâkim siyasîler dâhil, demokrasi muhalifleri, CHP’nin demokrat bir çizgiye yönelmesinden pek memnun olmadıkları anlaşılmaktadır. Bunlar istiyorlar ki, CHP müstebit ve dine muarız tavrını sürdürsün. Onlar da ona hücum etme imkânı bulsunlar.

HEM DEMOKRASİYİ, HEM DE KEMALİZMİ SAVUNMAK ÇELİŞKİDİR

Ancak günümüzün CHP’sinin, hem demokrasiyi, hem de Kemalizm’i aynı anda savunmak gibi bir çelişkisi vardır. Demokrasi ile Kemalizm’in bir arada olması işin tabiatına aykırıdır. Zira birisinin bulunduğu yerde diğeri barınamaz.

Demokrasi; insan hak ve hürriyetlerini, din ve vicdan hürriyetini, adaleti, hukuk üstünlüğünü, çoğulculuğu, kanun hâkimiyetini, istişareyi (meclisi), yasama, yargı ve yürütmenin bağımsızlığını demokratik bir yönetimin şartı olarak kabul eder.

Kemalizm ise, içinde demokrasi; insan hak ve hürriyetlerinin olmadığı, manevîyattan soyutlanmış, maddeci bir yapıya bina edilen tek kişinin görüşlerini kanun, tüzük ve yönetmenliklerle topluma zorla dayatan bir rejimdir.

Ne yazık ki ülkemizde anayasa, kanun, tüzük ve yönetmenlikleriyle devlet sistemi, hâlâ bu rejimle işlemeye devam etmektedir.

Günümüzde artık CHP, demokrasi ile Kemalizm arasında bir seçim yapmak durumundadır. İki zıt kutbu bir arada tutmak gibi, ikisini birden sahiplenmesi pek inandırıcı olmamaktadır.

Son söz: Hür, medenî ülkelerdeki sosyal demokrat partiler gibi, CHP’nin de Kemalizm’den arınarak gerçek demokrat bir anlayış ve yapıya kavuşması hem onun, hem Türkiye’nin menfaatinedir.

Zira Türkiye toplumu, yıllardır hüküm süren istibdattan ve müstebit yönetimlerden bizar olmuştur; demokrasiye, hak ve hürriyetlere hasret kalmıştır.

Ahrar/ Demokrat güçlerle işbirliği yapan, ideolojiden arınmış demokrat bir CHP, ülkemizde demokrasiye giden yolun açılmasına önemli katkı sağlayabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den gelen SİHA yazısı gündeme bomba gibi düştü! 'Kör nokta var, Rusya'ya sorun'
Dünya

ABD'den gelen SİHA yazısı gündeme bomba gibi düştü! 'Kör nokta var, Rusya'ya sorun'

ABD'li Bloomberg gazetesi Türk SİHA'larına ilişkin dikkat çeken bir analiz haber yayımladı. Haberde, Türkiye'nin geleceğine ilişkin çarpıcı ..
Yarkadaş fena patladı: CHP'de yavşakça ilişkiyi deşifre ettim
Gündem

Yarkadaş fena patladı: CHP'de yavşakça ilişkiyi deşifre ettim

CHP'nin İstanbul Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 23 yaşındaki bir genç kıza tuvalette cinsel saldırıdan tutuklanması sonrası ..
CHP'de taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü
Siyaset

CHP'de taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü

CHP İstanbul il yönetiminin, Maltepe, Avcılar, Ümraniye ve Sultangazi’de partililerin cinsel istismar olaylarına göz yumması suçlamasıyla gü..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay