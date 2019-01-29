0553 313 94 23

CHP'ye bir şok daha! O isim de istifa etti

Edirne'de, CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı, görevinden istifa ettiğini CHP İl Başkanlığı'na bildirdi.

29 Ocak 2019 Salı 14:02
CHP'ye bir şok daha! O isim de istifa etti

CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı geçen yıl, Mayıs ayından bu yana yürüttüğü görevinden istifa ettiğini belirten dilekçesini CHP İl Başkanlığı’na sundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yatıkçı, “Partimin bugüne kadar verdiği her görevi yerine getirmeye çalıştım. Bugünden sonra da ilçe başkanı olarak değil; partimin bir üyesi olarak, çalışmaya devam edeceğim. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde partimin her alanda başarılı olacağına inancım tamdır. Aydınlık bir Türkiye için herkes üzerine düşen görevi yerine getirecektir” dedi.

Bu arada Salim Yatıkçı, partisinin Keşan Belediye Başkan Adayı Şenol Yalı'nın, parti lokalinde düzenlediği toplantıya katılmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:02
  1. Aydın
  2. Edirne
  3. Keşan
  4. CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı
  5. CHP
  6. istifa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP ve İYİ Parti'deki istifalar
    1. CHP ve İYİ Parti'deki istifalar
    2. AK Partili ismi bıçaklamıştı.....
    3. İYİ Parti dökülüyor! Kurucu üyelerden..
    4. BM Özel Raportörü, İstanbul Adliyesi'nde
    5. Küresel boyutta siber saldırının..
    6. Gidip hapına para yatırmayın!
    7. Nişasta bazlı şeker nedir nelerde..
    8. CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermesi
    9. HDP'den AK Parti açıklaması: O ismin..
    10. Rehabilitasyon merkezinde usule uygun..
    11. Dünya Çin'den, Çin Türklerden alıyor!..
    12. Kömür işçilerine son dakika kadro..
    13. İran'da toz fırtınası
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma Işıklar..
    15. Belediye başkan adayını bıçaklamıştı!..
    16. Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı..
    17. İflas Müdürlüğünden "şirket..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SMA ilaç..
    19. Köprü girişinde zincirleme kaza!
    20. İYİ Parti'nin kurucu üyesi Cezmi Polat..
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı