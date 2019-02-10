CHP'ye bir eleştiri de Özgür Özel'den: Şok oldum

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; partisinin Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aday gösterdiği Mehmet Fatih Bucak için 2 ay önce söylediği sözlerini hatırlatarak duruma tepki gösteren Fatih Portakal’a, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Özgür Özel, Bucak’ın adaylığını, Karaman’daki aday tanıtım toplantısında DHA muhabirinde öğrendiğini ve şoke olduğunu belirtti. İki ay önce yaptığı değerlendirmenin arkasında olduğu belirten Özel, Bucak’ın adaylığı konusunu, pazartesi günü MYK’da gündeme getireceğini ifade etti.

CHP MYK’nin, aday belirlenmeyen yerler için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na atama yetki vermesi sonrası adaylığı açıklanan Mehmet Fatih Bucak, MHP’den aday adayı olduğu dönemde "Bir daha Bucak’ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar." ifadelerini kullanmıştı.