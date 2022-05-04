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Gündem CHP’ye alternatif geliyor! Atilla Taş’tan yeni parti hamlesi
Gündem

CHP’ye alternatif geliyor! Atilla Taş’tan yeni parti hamlesi

PKK’nın siyasi uzantısı HDP için oy isteyen ve CHP’li olduğu bilinen Atilla Taş’tan yeni parti hamlesi geldi. Taş, sosyal medya hesabından “Uzun zanandır parti kurmaya karşıydım! Artık cidden ilgileniyorum! Sıcak bakanlar lütfen beğensin!” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 20:50:00 -
CHP’ye alternatif geliyor! Atilla Taş’tan yeni parti hamlesi

FETÖ’nün medya yapılanması davası kapsamında bir yıldan uzun süre cezaevinde kalan CHP’li Atilla Taş, parti kurmak için harekete geçti. 

FETÖ’den tutuklanmıştı

Atilla Taş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bir süre cezaevinde kalmıştı.

CHP’ye 2015’te üye olmuştu

2015 yılında CHP’ye üye olan Atilla Taş, “CHP’ye büyük bir gurur ve onurla katıldım” demiş ve kendisine CHP rozeti takılmıştı. 

“Sıcak bakanlar beğensin” dedi

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu da eleştiren Atilla Taş, sosyal medya hesabından şunları söyledi: 

“Uzun zanandır parti kurmaya karşıydım! Artık cidden ilgileniyorum! Sıcak bakanlar lütfen beğensin!”

 

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