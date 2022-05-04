CHP’ye alternatif geliyor! Atilla Taş’tan yeni parti hamlesi
PKK’nın siyasi uzantısı HDP için oy isteyen ve CHP’li olduğu bilinen Atilla Taş’tan yeni parti hamlesi geldi. Taş, sosyal medya hesabından “Uzun zanandır parti kurmaya karşıydım! Artık cidden ilgileniyorum! Sıcak bakanlar lütfen beğensin!” dedi.
FETÖ’nün medya yapılanması davası kapsamında bir yıldan uzun süre cezaevinde kalan CHP’li Atilla Taş, parti kurmak için harekete geçti.
FETÖ’den tutuklanmıştı
Atilla Taş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bir süre cezaevinde kalmıştı.
CHP’ye 2015’te üye olmuştu
2015 yılında CHP’ye üye olan Atilla Taş, “CHP’ye büyük bir gurur ve onurla katıldım” demiş ve kendisine CHP rozeti takılmıştı.
“Sıcak bakanlar beğensin” dedi
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu da eleştiren Atilla Taş, sosyal medya hesabından şunları söyledi:
“Uzun zanandır parti kurmaya karşıydım! Artık cidden ilgileniyorum! Sıcak bakanlar lütfen beğensin!”