Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'CHP'ye adayım' dedi, 'yaşlısın' deyip istemediler

CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen'in kulislerde dolanan Cumhurbaşkanlığı adaylığı, partililer tarafından önleniyor. Partililerin Büyükerşen'i yaşı nedeniyle istemediği belirtildi.

27 Nisan 2018 Cuma 08:54
'CHP'ye adayım' dedi, 'yaşlısın' deyip istemediler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yapılan grup kapalı toplantısında adayın niteliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, “Her şeyden önce tarafsız olmalı, herkesi kucaklamalı, yargı sisteminde hukuka ve parlamenter demokrasiye dönüşü sağlamalı. Ekonomiyi bilmeli, bir başarı öyküsü olmalı ve kavgadan taraf olmamalı” demişti.

Uygun aday olarak geçen Büyükerşen'in ismi partililer tarafından geriye çekilmeye çalışılıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşenyaşlı olarak eleştirildi.

YAŞI NEDENİYLE ELEŞTİRİLDİ

İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen'in profili bu konuya uygun olarak değerlendirilirken, partiden Büyükerşen'in adaylığına ilişkin skandal yorumlar geldi.

Büyükerşen'in yaşı konusunda eleştiriler yapan partililer, Eskişehir Büyüşehir Belediye Başkanı'nın çok yaşlı olduğunu belirtti.

"YAŞLI OLARAK ELEŞTİRMEK HAKSIZLIK"

1937 doğumlu olan Büyükerşen’in adaylığı ile ilgili ‘yaşlı’ olduğuna ilişkin partiden itirazlar geldiğini belirterek, “Sayın Büyükerşen başarılı bir isim, siyaset dünyasında bir duayen. Dolayısıyla yaşlı olarak eleştirilmesi haksızlık” dedi. Kılıçdaroğlu da “Bizim cumhurbaşkanı adayımız çok miting yapmayacak, Tayyip Erdoğan’a laf yetiştirmeyecek, kavga etmeyecek. O herkese eşit mesafede duracak. Kavga edilecekse ben edeceğim” dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri “Büyükerşen’i işaret ediyor” olarak algılandı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 08:54
  1. İstanbul
  2. Eskişehir
  3. yılmaz büyükerşen
  4. eshirşehir
  5. büyükşehir belediyesi
  6. kemal kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'de yeni kriz! Adaylığı engelleniyor
    1. CHP'de yeni kriz! Adaylığı engelleniyor
    2. Çatı aday formülü tutmadı B planı..
    3. Putin'in 'kıyamet' silahı Batı'yı..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül mesajı:..
    5. Gece yarısı Ümraniye'de yaşandı!..
    6. 'CHP'ye adayım' dedi, 'yaşlısın' deyip..
    7. Siirt'te uçurumdan düşen genç hayatını..
    8. Çeyrek altın ne kadar?
    9. Ağlayan vekiller CHP'ye geri dönüyor!
    10. Kritik karar! ABD ve Türkiye arasında..
    11. Dolar haftanın son gününde ne kadar?
    12. Zuckerberg bir günde servetine servet..
    13. Afrin sanki mayın tarlası
    14. Kuveyt ile Filipinler arasında işçi..
    15. Beşiktaş'taki otelde akılalmaz olay!
    16. Türkiye büyük değişimi tüm dünyaya..
    17. Meteoroloji'den Marmara'ya sis uyarısı
    18. Bütçeden bu yıl tarıma dev destek
    19. Karar alırken bir de böyle düşünün
    20. İstanbul Yeni Havalimanı`ndaki büyük..
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar
    24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Abdullah Gül'ü kim finanse edecek?
    Abdullah Gül'ü kim finanse edecek?
    Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayının adını söyledi
    Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayının adını söyledi