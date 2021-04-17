CHP'ye 128 milyar tokadı: 'CHP'nin içindeki taciz ve tecavüz failleri nerede?'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki '128 milyar nerede?' provokasyonu devam ederken, son zamanlarda 'tecavüzlerin partisi' ünvanını kazanan CHP'ye tokat, Ağrılılardan geldi. Ağrı'lılar, kentin dört bir yanındaki bilboardlara, "Vatandaş soruyor: CHP'nin içindeki taciz ve tecavüz failleri nerede?" yazılarını astı.

'Namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olmalı'

Vatandaşın CHP'ye tepkisini twitter hesabından paylaşan Yeni Akit yazarı Zekeri Say da "En az namussuzlar kadar cesur olun be AK Partililer." diyerek destekledi.