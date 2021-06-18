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Gündem CHP'nin zam teklifi AK Parti'ye takıldı! İSKİ'nin talebi reddedildi
Gündem

CHP'nin zam teklifi AK Parti'ye takıldı! İSKİ'nin talebi reddedildi

CHP'li İBB yönetiminin suya yapmak istediği yüzde 23'lük zam teklifi reddedildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 07:29:00 -
CHP'nin zam teklifi AK Parti'ye takıldı! İSKİ'nin talebi reddedildi

Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, İBB Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Kurul'da, İSKİ'nin 2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi görüşüldü.

İSKİ su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış teklif edildi. Mecliste yaşanan tartışmalarda, CHP'li üyeler enflasyon ile birlikte girdi fiyatlarındaki artışı öne sürerek zam talebinde bulunduklarını ifade etti. AK Partili üyeler ise gecen ay yapılan zam teklifini Kasım ayında görüşülme kararı alındığı için teklifi iade edeceklerini belirtti.

İSKİ'nin, mecliste yaptığı 2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi yapılan müzakerelerin ardından oy çokluğuyla reddedildi.

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