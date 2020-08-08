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Aktüel

CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı belirlendi

Tüm üyelerin katıldığı toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına Uğur Bayraktutan, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliğine ise Sezgin Kaya seçildi

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:53:48 -
CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı belirlendi

ANKARA (AA) - CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanlığına yeniden Uğur Bayraktutan seçildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nın ardından ilk YDK toplantısı en yaşlı üye sıfatıyla Garip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Tüm üyelerin katıldığı toplantıda, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına Uğur Bayraktutan, YDK Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliğine ise Sezgin Kaya seçildi.

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