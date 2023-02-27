CHP'nin yol arkadaşı Temel Karamollaoğlu'ndan dalga geçer gibi Erbakan mesajı!

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Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan Hoca, vefatının 12. sene-i devriyesinde dualarla anıldı.

Merhum Hoca'ya sağlığında siyasi düşmanlık edenlerle bir arada yol yürüyüp, Erbakan'ın kemiklerini sızlatan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dalga geçer gibi bir taziye mesajı yayınladı.

"Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız, dâr-ı bekâya irtihal edeli bugün tam 12 yıl oldu. 85 yıllık ömrü ve yaklaşık yarım asırlık siyasi mücadelesi boyunca her daim "Önce Ahlak ve Maneviyat" düsturunu şiar edinmişti. Cenâb-ı Allah, kendisinden ebediyen razı olsun." diyen Karamollaoğlu, önce iktidarı hedef aldı:

Ne yazık ki bugün, bu ilkeler çerçevesinde başlatılan hamlelerin devam ettirilmemiş olmasının ve Erbakan Hocamızın bir vizyon olarak ortaya koyduğu "Şahsiyetli Dış Politika"nın takip edilmemesinin acı sonuçlarını yaşıyoruz. Bu yanlışlara artık bir son vermek mecburiyetindeyiz!

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Erbakan'ın mücadele ettiği her şeyin yanında saf tuttu!

CHP ile aynı masada oturup, LGBT'li sapkınları destekleyen İstanbul Sözleşmesi'ni vadetmek, başörtüsü kapsamındaki anayasal güvenceye karşı durmak gibi, Erbakan Hoca ile hiçbir şekilde yan yana koyulamayacak icraatlara imza atan Karamollaoğlu, insanlarla şöyle alay etti:

Biz Milli Görüşçüler, Erbakan Hocamızın bu mücadelesini bugün aynı hassasiyetle sürdürüyoruz. Saadet Partililer olarak bizler, Erbakan Hocamızın açtığı yolda aynı kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz ve her daim edeceğiz.