CHP'nin yeni Genel Başkanı resmen belli oldu

İkinci tura kalan oylamada oyların çoğunluğunu alan Özgür Özel CHP'nin yeni Genel Başkanı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu sonuçları bile beklemeden arabaya atlayıp salonu terk etti.

Özel 812 oy alırken, Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Bu sonuçlarla Özgür Özel CHP Genel Başkanı oldu. Parti adına kararı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı.

İlk açıklamasını yapan Özel, "100. yılımızda bu göreve getirilmek hayatımdaki en büyük onurdur benim için. Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Sorumluluğumun farkındayım. Ben sizlere güveniyorum. Bir teşekkürü kolay kolay siyaset sahnesinde görülmeyen ve yanımda olan anneme, babama, kardeşime, karıma ve kızıma teşekkür ediyorum. Bütün öğretmenlerime ve arkadaşlarıma ayrıca böyle bir gecede büyük onuru benimle yaşayan delegelerimize ve partililere teşekkür ediyorum. Bu salondan 130 milletvekilimizle el ele omuz omuza çıkıyorum. İmza sonuçları çok konuşuldu. Ben bütün delegelerin bana oy verdiğini kabul ediyorum. Büyük bir travmanın ardından umutsuzluğu umuda çevirmek biz buna inandık. Umut içindeyiz. Bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık çıkarmayacağımı ilan ediyorum. Grubumuz mücadelesine devam edecek. 5 sonraki yerel seçim sistemine odaklanacağız. Cumhuriyetin 100. yüzyılında örgütümüzde seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız omuz omuza çalışacağız. Hep birlikte büyük bir zafer kazanacağız. Örgüte verdiğim bütün sözleri tutacağım." dedi.