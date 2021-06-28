CHP’nin ‘yandaş’ medyasında kavga alevlendi! Uğur Dündar: Yoksa CHP’nin parasıyla mı alındı?

İşte CHP'nin yandaş medyasının maskesini düşüren o kavga.

Aslı Baykala da Dündar’da sallamıştı

Son dönemde adı kara paralarla anılan Uğur Dündar'a Aslı Baykal cevap verdi. Uğur Dündar'ın kendisini sosyal medya hesabından engellediğini belirten Aslı Baykal, "The Marmara Otelde yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz,reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz. Her zaman tek kuruş almadım diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi; ege bölgesinde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı."

“Yoksa TV CHP’nin parasıyla mı alındı?”

Aslı Baykal’ın çıkışına cevap vermeyi sürdüren Uğur Dündar, “Sn.Aslı Baykal, Halk TV' Baykal ailesininken, 7yıl boyunca tek kuruş almadan reyting rekorlu programlar yaptım.Acaba siz Halk Tv'yi kaç paraya aldınız? Faturanız var mı? Yoksa Tv CHP'nin parasıyla mı alındı?

(Not:Halk TV'nin yeni sahibi parayı bastırdı ve hakkıyla satın aldı.)” şeklinde açıklamada bulundu.