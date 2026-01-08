CHP’nin yalanını kendi medyası ifşa etti! Rezilliğin bu kadarı…

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yer alan “Atatürk Anıtı”nın gece saatlerinde sökülmesi üzerine CHP’liler ortalığı velveleye verdi. CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, gerçekleri alenen gizlediği açıklamasında utanmadan şunları söyledi:

“Yangından mal kaçırırcasına Atatürk Anıtı’nı gece yarısı söküp araca yükleyerek götürmeye çalıştılar. Biz de bunu fark ederek buraya geldik ve müdahale ettik. Bu araçların buradan çıkmasına izin vermeyeceğiz. Bu kentin simgesi olan Atatürk Anıtı’nın böylesine illegal yöntemlerle kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Atatürk’e, Cumhuriyet’e, vatana ve millete sahip çıkan herkesi bu alana davet ediyoruz. Gerekirse günlerce burada nöbet tutacağız.”

Metro inşaatı için söküldü

Söz konusu anıtın Gebze Metro Projesi kapsamında yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle geçici olarak kaldırıldığı, anıtın yeni yapılması planlanan Kaymakamlık binasının önüne taşınacağı ortaya çıktı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de anıtın geçici olarak taşındığını ve çalışmaların ardından yeniden mevcut yerine konulacağını açıkladı.

CHP medyası ifşa etti

CHP’nin halkı sokağa çağıracak kadar abarttığı olay, CHP medyasını bile çileden çıkardı. Zira Gebze Belediyesi’ni arayarak söz konusu bilgiyi alan ise Oda TV oldu. CHP’nin arka bahçesi olarak bilinen ve yıllardır “karanlık oda” olarak anılan tetikçi Oda TV, söz konusu yalana dayanamadı ve belediye kaynaklarından bilgi alarak CHP’yi yalanladı.