CHP'nin vizyonunu sallamadı! Selvi Kılıçdaroğlu böyle uyudu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin vizyon belgesini açıklamak üzere kameralar karşısına geçti. Partisi içerisinden kimseyi adam yerine koymayan CHP liderinin "Başdanışmanım" dediği ABD'li Jeremy Rifkin'in sözlerini ciddiye almayan Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu konuşma sırasında uyudu.
Parti tabanı tarafından bile kabul görmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin vizyon belgesini açıklayacağı toplantı İstanbul'da Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde başladı.
Açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, "Her şey bu ülkede çok ama çok güzel olacak" dedi. Kılıçdaroğlu açıklamalarında, "Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür. Bunun için yönetim anlayışımızı, yaklaşımımızı kökten değiştirmeliyiz. Ancak bunun çaresi mevcut tek adam gitsin başka bir tek adam gelsin değildir. Tek adam gitsin, tek adam rejimi bitsin." şeklinde laf kalabalığı yaptı.
Selvi Kılıçdaroğlu uyudu
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından CHP liderinin başdanışmanı ABD'li Jeremy Rifkin online bağlantı ile salondakilere seslendi. Rifkin konuşma yaparken onu ciddiye almayan Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu uyukladı.
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