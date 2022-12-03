CHP'nin vizyonunu sallamadı! Selvi Kılıçdaroğlu böyle uyudu

Parti tabanı tarafından bile kabul görmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin vizyon belgesini açıklayacağı toplantı İstanbul'da Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde başladı.

Açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, "Her şey bu ülkede çok ama çok güzel olacak" dedi. Kılıçdaroğlu açıklamalarında, "Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür. Bunun için yönetim anlayışımızı, yaklaşımımızı kökten değiştirmeliyiz. Ancak bunun çaresi mevcut tek adam gitsin başka bir tek adam gelsin değildir. Tek adam gitsin, tek adam rejimi bitsin." şeklinde laf kalabalığı yaptı.

Selvi Kılıçdaroğlu uyudu

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından CHP liderinin başdanışmanı ABD'li Jeremy Rifkin online bağlantı ile salondakilere seslendi. Rifkin konuşma yaparken onu ciddiye almayan Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu uyukladı.