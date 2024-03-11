CHP’nin verebileceği tek şey kaos ve kriz!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Genel Başkan Özgür Özel ve yandaşlarının, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarının sürekli çekişme içinde olduğu kaos ve kriz ortamı sürüyor. PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile yapılan ittifak partinin belli bir kesiminde tepkiye neden olurken, İmamoğlu bu tepkiyi dillendirenlere bile kapıyı gösteriyor. Tüm bu yaşananlar Erdoğan’ın “Türkiye’nin en büyük talihsizliği CHP gibi bir ana muhalefet partisine sahip olmasıdır” sözünü doğruluyor. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mazhar Bağlı, şunları dile getirdi: “CHP kaostan ve krizden başka bir şey vaat etmiyor. Toplumun temel sorunlarına, beklentilerine ilişkin bir proje ve siyaset üretmek gibi bir çabası, çalışması yok. Böyle olunca da kişisel kariyer kaygılarıyla iç çatışmalara giriyorlar. CHP’de bu kaotik atmosfer devam edecek gibi.” Gazeteci Serdar Arseven de, şunları söyledi: “CHP’nin her şeyden önce bir kimlik problemi var. Tarihteki gerçek Atatürk ile CHP’nin şu anda geldiği nokta çelişki meydana getiriyor. En fazla kullandıkları laiklik meselesinin de bir tanımı yok. Laiklik algısı Anadolu ruhuyla ilişkisini koparttı. CHP inanç karşıtı, vatandaşın değerleriyle çaktışan bir parti olarak görülüyor. Sürekli kaybettikçe hırçınlaşıyorlar. Yerel seçimlerde sonra da CHP’de iç çatışma olacak. Türkiye’yi gereksiz olarak meşgul ediyor. Türkiye’nin bunlarla uğraşacak vakti yok. Türkiye’nin en büyük şanssızlığı usturuplu bir ana muhalefet yapısı olmaması.”

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