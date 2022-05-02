CHP’nin televizyonunda mafya propagandası!

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Bir dönem ortaya çıkıp, balonu erken sönen firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in Twitter hesabındaki hareketlilik, acziyet içindeki muhalefete umut ışığı oldu. Halk TV ekranında mafya elebaşısının propagandası yapıldı.

Sedat Peker'in çekimlerini yapan oğlu Celal Han Peker, sosyal medya hesabından tripod, babası Peker ve kendisinin olduğu bir paylaşım yaptı.

Ardından Peker'in ailesi ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan mafya elebaşısının basın danışmanı Emre Olur, mesajında kamuoyuna meydan okudu.

Öte yandan 'Doğan Kng' adlı bir Twitter kullanıcısı, mesajjında, "Şimdiye kadar sabırla beklediniz kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Ben sözümden dönmem ben diz çökmem az kaldı göreceksiniz vaktimiz var. Reis Sedat Peker.” ifadelerini kullandı.

Peker bu hesap üzerinden yapılan paylaşımların bazılarını RT etti. Öte yandan yine 'Doğan Kng' adlı kullanıcının bir mesajını da yorumsuz Instagram hesabından paylaştı.

Peker'in hesabındaki hareketlilik, umudu mafya elebaşısına kalacak kadar acziyet yaşayanları heyecanlandırdı.

CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de firari mafya elebaşısının propagandası yapıldı.

Program konuklarından Barış Pehlivan, "Ben Sedat Peker'in sözünü tutacağına inanıyorum." dedi.