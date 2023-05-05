CHP’nin TEKNOFEST'e rakip heykel panayırı: İzmir’de bir heykel daha halkın 'hizmetine' girdi

CHP belediyelerinin heykel aşkı sürüyor. Cumhuriyet’in 100. yılında birçok dev eser Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde hizmete alınırken CHP heykel hizmetinden öteye geçemiyor.

Son heykelin adresi İzmir’in Konak ilçesi oldu.

TEKNOFEST HEYECANI YAŞANIRKEN CHP HEYKEL AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye bu yıl da 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in heyecanını yaşadı..

İlk günden itibaren yoğun ilgi gören festival, yaklaşık 2,5 milyon üzerinde ziyaretçi rekor kırdı..

Festivalin yapıldığı zamanlarda CHP ise yeni bir heykel açılışı gerçekleştirdi.

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“HEYKEL AÇILIŞI”

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak’ta Milli Kütüphane Vakfı önünde yaptırdığı Milli Eğitim eski Bakanı Hasan Ali Yücel’in heykeli, CHP İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı Yüksel Taşkın’a açtırıldı.

Heykel, Soyer ve CHP’li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un da yer aldığı açılışta örtülen heykel kurdelesi sökülerek açılmış oldu.

TUNÇ SOYER’DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Bu arada CHP’li Başkan Soyer’in heykel açılış töreninde söylediği sözler dikkat çekti.

“Bize ‘neden heykel yapıyorsunuz’ diye kimi zaman eleştiri geliyor. Öyle bir hız çağında yaşıyoruz ki, bu hız çağı bize köklerimizi, geçmişimizi unutturuyor maalesef. Anadolu’nun aydınlanma hareketi olan Köy Enstitüleri’nin kapatılması belki de bu toprakların en büyük talihsizliklerinden birisi.”