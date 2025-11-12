  • İSTANBUL
Son Haberler

Yahudi Prof tek tek sıraladı, Siyonistler panikledi: İsrail'in Türkiye korkusu depreşti!

Saraybosna’da “insan avı” skandalı: Zengin yabancılar sivilleri katletmiş

Macron’dan sosyal medyada “15 yaş” sınırına yeşil ışık. Avrupa yasak konusunda kararlı

İmamoğlu, suç gelirlerini yakınları ve paravan şahıslar üzerinden böyle transfer etmiş

Cem Küçük‘ten uçak kazası için 'manidar' yorum: İddianamenin açıklandığı gün olması şüpheli

Ekrem’den akıllara durgunluk veren yolsuzluk halkası! Rüşvet parasının izini kaybettirme girişimi

Terörsüz Türkiye sürecini hedef alıp Devlet Bahçeli’ye alçakça hakaretler etmişti: Emekli Albay Özeller tahliye edildi!

ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması

Algı bülteni palavraya doymuyor! Sözcü'ye 'kaçak hayvan' yalanlaması

Trump kayışı kopardı: Hırsız Netanyahu için af talebi!
CHP'nin Tanju'su yüzsüzlükte çığır açtı! Sen önce Kartalkaya'da can veren 78 kişinin hesabını ver!
CHP'nin Tanju'su yüzsüzlükte çığır açtı! Sen önce Kartalkaya'da can veren 78 kişinin hesabını ver!

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak 2025'te meydana gelen yangın faciasında 78 vatandaşımız feci şekilde yanarak hayatını kaybedip, 51 kişi yaralandığında, Bolu Belediyesi’nin mücavir sınırları içinde olmasına rağmen sorumluluğu kabul etmeden pişkin pişkin açıklamalarda bulunan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gürcistan’da düşen C-130 askeri nakliye uçağında hayatını kaybedenler için ülke yönetiminin istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Konuya ilişkin bir video çekip sosyal medya hesabından paylaşan Tanju Özcan, “Bu facia başka bir ülkede yaşansaydı, o ülkenin yönetimi istifa ederdi. Bizim yönetim ise doğal yollarla vefat eden Suudi Kralı için millî yas ilan ederken, 20 askerimizin şehit olduğu bu facia karşısında yalnızca başsağlığı dilemekle yetiniyor! Biz Bolu Belediyesi olarak, bu şüpheli faciada şehit olan askerlerimizin manevi hatırası karşısında Bolu’da 3 günlük millî yas ilan edip Türk bayraklarımızı yarıya indirdik” ifadelerini kullandı.

BU PİŞKİNLİĞE PES!

Kartalkaya’daki yangın faciasında sorumluluğu üzerine almayan ve siyasi hamasete sarılan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın pişkin paylaşımı pes dedirtti.

Uçak kazası sonrası Arıkan'dan dikkat çeken çağrı
Uçak kazası sonrası Arıkan'dan dikkat çeken çağrı

Uçak kazası sonrası Arıkan'dan dikkat çeken çağrı

Cem Küçük'ten uçak kazası için 'manidar' yorum: İddianamenin açıklandığı gün olması şüpheli
Cem Küçük'ten uçak kazası için 'manidar' yorum: İddianamenin açıklandığı gün olması şüpheli

Cem Küçük'ten uçak kazası için 'manidar' yorum: İddianamenin açıklandığı gün olması şüpheli

Trafik kazası geçiren ünlü oyuncudan yeni haber
Trafik kazası geçiren ünlü oyuncudan yeni haber

Trafik kazası geçiren ünlü oyuncudan yeni haber

Borsa İstanbul kazandırdı
Borsa İstanbul kazandırdı

Borsa İstanbul kazandırdı

Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı
Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı

Gürcistan - Azerbaycan sınırında Türkiye’ye ait askeri kargo uçağı düştü. Uçağın düşme anı saniye saniye kaydedildi.
Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Ahmet Özer hakkında tahliye kararı

Cezaevinde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi.
DMM'den flaş açıklama! Türkiye Hindistan'daki terör iftirasını reddetti
DMM'den flaş açıklama! Türkiye Hindistan'daki terör iftirasını reddetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hindistan’daki terör eylemiyle ilgili olarak Türkiye’nin bağla..
