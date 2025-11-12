CHP’nin Tanju’su yüzsüzlükte çığır açtı! Sen önce Kartalkaya’da can veren 78 kişinin hesabını ver!
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak 2025'te meydana gelen yangın faciasında 78 vatandaşımız feci şekilde yanarak hayatını kaybedip, 51 kişi yaralandığında, Bolu Belediyesi’nin mücavir sınırları içinde olmasına rağmen sorumluluğu kabul etmeden pişkin pişkin açıklamalarda bulunan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gürcistan’da düşen C-130 askeri nakliye uçağında hayatını kaybedenler için ülke yönetiminin istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Konuya ilişkin bir video çekip sosyal medya hesabından paylaşan Tanju Özcan, “Bu facia başka bir ülkede yaşansaydı, o ülkenin yönetimi istifa ederdi. Bizim yönetim ise doğal yollarla vefat eden Suudi Kralı için millî yas ilan ederken, 20 askerimizin şehit olduğu bu facia karşısında yalnızca başsağlığı dilemekle yetiniyor! Biz Bolu Belediyesi olarak, bu şüpheli faciada şehit olan askerlerimizin manevi hatırası karşısında Bolu’da 3 günlük millî yas ilan edip Türk bayraklarımızı yarıya indirdik” ifadelerini kullandı.
BU PİŞKİNLİĞE PES!
Kartalkaya’daki yangın faciasında sorumluluğu üzerine almayan ve siyasi hamasete sarılan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın pişkin paylaşımı pes dedirtti.