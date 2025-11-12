CHP’nin Tanju’su yüzsüzlükte çığır açtı! Sen önce Kartalkaya’da can veren 78 kişinin hesabını ver!

Konuya ilişkin bir video çekip sosyal medya hesabından paylaşan Tanju Özcan, “Bu facia başka bir ülkede yaşansaydı, o ülkenin yönetimi istifa ederdi. Bizim yönetim ise doğal yollarla vefat eden Suudi Kralı için millî yas ilan ederken, 20 askerimizin şehit olduğu bu facia karşısında yalnızca başsağlığı dilemekle yetiniyor! Biz Bolu Belediyesi olarak, bu şüpheli faciada şehit olan askerlerimizin manevi hatırası karşısında Bolu’da 3 günlük millî yas ilan edip Türk bayraklarımızı yarıya indirdik” ifadelerini kullandı.

BU PİŞKİNLİĞE PES!

Kartalkaya’daki yangın faciasında sorumluluğu üzerine almayan ve siyasi hamasete sarılan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın pişkin paylaşımı pes dedirtti.