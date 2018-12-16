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CHP'nin sürpriz Ankara adayı konuştu: Yüzde 52,8 ile alacağız

İYİ Parti ile ittifak yapan CHP'de ismi Ankara için geçen Cengiz Topel Yıldırım, "Yüzde 52,8 oy oranıyla Ankara'yı alacağız" açıklamasında bulundu.

16 Aralık 2018 Pazar 17:53
CHP'nin sürpriz Ankara adayı konuştu: Yüzde 52,8 ile alacağız

CHP'de adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için geçen Cengiz Topel Yıldırım, "Yüzde 52.8 oy oranıyla Ankara Büyükşehir Belediyesini alacağız." dedi.

"Önce Mamak'ı sonra da Ankara'yı..."

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı henüz belirsizliğini korurken, Büyükşehir için adı geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım, 'Mamak Belediye Başkanlığı Seçimi Temayül Yoklaması'nın yapıldığı alanda partililer ile buluştu.

Mamak'ta coşkulu bir demokrasi şöleninin yapıldığını kaydeden Yıldırım, "Arkadaşlarımız Mamak ile ilgili projelerini izah ettiler. Şimdi de Mamak örgütü Belediye Başkanı olacak adayımızı seçiyor. Önce Mamak'ı sonra da Büyükşehir'i hep beraber alacağız. Ankara için iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"Sonuç belli"

31 Mart 2019'da yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesini yüzde 52,8 oy oranıyla alacaklarını iddia eden Yıldırım, "Oy oranımız da belli, skor da belli, sonuç da belli. Hem anket hem de çalışmalarımıza göre söylüyorum. Sistemin nasıl gelişeceği ve nasıl olacağı projelerle belli olacak. Ankara halkı projeye bakacak ve kimi beğeniyorsa ona oyunu verecek" açıklamasını yaptı.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 17:53
  1. Galatasaray
  2. Cumhuriyet Halk Partisi
  3. Kılıçdaroğlu
  4. Ankara
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. Kıbrıs
  7. Ankara Üniversitesi
  8. Mamak
  9. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  10. Ankaragücü
  11. Kozaklı

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  • uyan tcuyan tc47 dk önce
    alırsıız alma kapasiteniz geniş üçün birini alırsınız yani 33 ölçü birimi. . kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)

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