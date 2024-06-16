CHP'nin suç ortakları kimler? Benimki belki de züğürt tesellisiydi! Hoş geldin mütekait Kemal, hoş geldin Özgür tavşan

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, CHP'nin suç ortaklarını eleştirdi. CHP lideri Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'na yönelik suçlamalarını değerlendiren Genç, CHP'nin terör örgütleri ve dış güçlerle olan ilişkilerini sorguladı. Yazısında, CHP'nin emperyalistlerin uşaklığını yaptığını belirten Genç, şunları kaydetti:

"Erdoğan'ın iade-i ziyaretinden hemen sonra CHP Sözcüsü açılışı yaptı. ( 'Dua Kur'an cami namaz karşıtlığı.., zehirli dil, yalan gibi geleneksel CHP siyasetini kaldığı yerden devam ettiren yeni değişimci Sözcüsü Deniz Yücel.)

"İktidarın şimdiye kadar kapattığı diyalog kanalları..," diyerek cümleye başladı...

Bay Kemal 13 yıl boyunca ötekileştirdi kutuplaştırdı. AK Parti'ye oy verenleri aşağıladı. Bırakın 'ziyareti-diyalog kanalını' falan yıllar boyu sırf Erdoğan düşmanlığı yaparak nefret söylemleriyle koltuğunu muhafaza etti.

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"Seçim meşru değil, cumhurbaşkanı meşru değil, diktatör..," vesaire deyip durdu. Siyaseti zehirledi. Ettiği hakaretler yüzünden Erdoğan'a defalarca tazminat ödemek zorunda kaldı, sayısız hakaret davalarıyla cumhuriyet tarihine geçti.

Bugün CHP Sözcüsü çıkmış, "Diyalog kanallarını şimdiye kadar iktidar kapattı" diyor.

BU, CHP'nin kendi normaline dönüşünün işaret fişeğiydi.

Ardından değişimci Özgür Özel buyurdu;

"Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale kadar getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz."

İşte diyalog, işte yumuşama, işte normalleşme!..

Ortada bir suç var ve ortakları var.

Yani Cumhur İttifakı, bir suç ortaklığı öyle mi?!..

Ve bunu söyleyen de CHP'nin Genel Başkanı?!..

"Suç ve ortakları" konuşulacaksa mevzu CHP'dir, Cumhur İttifakı değil.

Kimlerdir peki CHP'nin suç ortakları?..

"Erdoğan'a karşı sonuna kadar destekleyeceğiz" diyen ABD..,

"CHP geliyor, uçak biletlerini alıp bu yaz yurda döneceğiz" diyen FETÖ'cüler..,

CHP genel başkanına oy isteyen terör örgütü PKK'nın siyasi aparatı HDP/DEM..,

"CHP hayırlı bir iş yapmıştır", "6'lı masa önemli" diyen PKK'lı terörist elebaşları ve dahi tezkere kardeşleri...

Bunlar ortaklar, peki suç ne?

Emperyalistlerin uşaklığını yapmak!

***

Çok inanmasam da, 'İhtiyatlı iyimserim' diyordum.

İhtiyatlı da olsa bizimkisi fazlaca iyimserlikti, belki de züğürt tesellisiydi...

'Normalleşme' deniyordu ya,

Evet, CHP kendi normaline döndü. Hem de çok kısa sürede...

Hoş geldin CHP!..

Hoş geldin mütekait Kemal,

Hoş geldin Özgür tavşan!.."