CHP’nin şu an ihtiyaç duyduğu tek şey: AKIL

Gazeteci Hürrem Elmasçı’nın yazısından önemli notlar...

YA AKLINIZI YİTİRDİNİZ YA DA KÖTÜSÜNÜZ

İlk soru şu: İmamoğlu davası günü karar çıkma olasılığı son derece fazlayken, Kemal Kılıçdaroğlu nasıl oldu da, Almanya ziyaretini o tarihe denk getirdi?

Yanıtı yukarıdaki başlıkta gizli. İkisinden biri ama ikisi de tehlikeli bir akıl. Bu aklın kurmayları Tuncay Özkan, Enis Berberoğlu ve Okan Konuralp.

RİFKİN BERLİN’E GELMEYECEĞİNİ CHP’YE BİLDİRDİ

Şimdi asıl soru geliyor.

Bu sorunun yanıtını Berlin’e de giden güvendiğim gazetecilerden İsmail Saymaz’ın bulmasını bekliyorum. Büyük harfle yazayım da dikkatini çeksin. ‘KILIÇDAROĞLU BERLİN’E YENİ DANIŞMANI RİFKİN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN GİDİYORDU. BİZZAT KENDİSİ AÇIKLADI. PEKİ, RİFKİN NEDEN BERLİN’DE YOKTU?’

A) Aslında Rifkin Berlin’e gelemeyeceğini 14 Aralık’tan önce CHP’ye bildirdi.

B) Kılıçdaroğlu aniden İstanbul’a dönünce Rifkin de Berlin’e gelmedi.

Sevgili İsmail, Hürrem ablandan sana ev ödevi bu olsun. Doğru yanıt B şıkkı ise sen de bana bir ev ödevi ver. Ama doğru DOĞRU YANIT ya A şıkkı ise …

KILIÇDAROĞLU’NA KÖTÜLÜK EDENLER

Başörtüsü gündemi, ABD ve Londra gezileri ve son çöküş Berlin ziyareti. CHP lideri burada asıl soruyu kendine sormalı: Ben bu kadar yükselirken, anketlerde ilk kez öne geçmişken beni paçalarımdan aşağı kimler çekti?

Bu soru sorulmasın diye Tuncaylar, Enisler, Okanlar piyasaya onlarca komplo teorisi salarak kendilerini kurtarmaya çalışıyor. 14 Aralık’ta duruşmaya katılan önemli bir siyasiden öğrendim. Mahkeme duruşmaya 3 saat ara verdiğinde duruşma salonundaki herkes ama herkes İmamoğlu’na ağır bir ceza geleceğini anlamış. İmamoğlu’nun ekibi 45 dakikalık bir toplantıdan sonra, Saraçhane’ye davet tweetini atmış. Hadi Kılıçdaroğlu’nu, duruşmayı izleyen kurmayları ‘Sayın genel Başkanım 3 saat sonra ağır bir ceza geliyor’ diye uyarmadı, İmamoğlu’nun aleni tweeti de mi aklınızı başınıza getirmedi…

Eğer Kılıçdaroğlu saat 13:00’de ya da atılan tweet sonrası uyarılmış olsaydı, 18:30 sularında açıklanan karar sırasında Saraçhane’de olabilir ve Akşener’in oturduğu koltukta makamın asıl sahibi olarak boy gösterebilirdi.

FATURA KİME KESİLECEK?

Mahmut Övür üzerinden, cadı avı başlatanların bir planı var. Hedef saptırarak paçayı kurtarmak. Muharrem Erkek’ten sonra, bu kez de Kılıçdaroğlu’nun 36 yıllık yol arkadaşı Şükran Kütükçü’yü Övür’e gammazlamışlar.

Neymiş o da İmamoğlucuymuş.

Berlin gezisini 14 Aralık tarihine denk getiren Muharrem Erkek ve Şükran Kütükçü mü?

Kötülük başını öyle alıp gitmiş ki, Akşener ve İmamoğlu’nun verilecek cezayı bir gün önceden öğrenip plan yaptığına bile inananlar varmış.

Ez cümle CHP’nin şu an ihtiyaç duyduğu tek şey: AKIL

Kurnazlık değil.