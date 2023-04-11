CHP'nin Sözcüsü İsmail Saymaz'dan bomba 'liste' eleştirisi!
Sözcü TV yorumcusu İsmail Saymaz, CHP'nin milletvekili aday listesine ilişkin dikkat çeken tespitlerini paylaştı.
CHP; Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye listesinde geniş yer ayırdı.
CHP'ye kendi yandaşlarından da eleştiri geldi.
Gazeteciden çok CHP Sözcüsü gibi çalışan İsmail Saymaz da liste eleştirisinde bulundu. Saymaz, "CHP’nin ittifak partilerine ayırdığı kontenjan sayısı ve tercih edilen kimi adayların geçmişi tabanda tepkiye yol açtı." dedikten sonra, şu öngörüsünü paylaştı:
CHP seçmeninden TİP’e, Memleket’e, hatta Yeşil ve Sol’a oy kayarsa hiç şaşırmam.
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