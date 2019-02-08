CHP'nin sosyalist adayı, yeni partisini benimseyemedi! CHP ismini kullanmaya çekiniyor

CHP'nin31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesi için aday gösterdiği eski ÖDP'li sosyalist Alper Taş, yeni partisini ve ideolojisini benimseyemedi.

CHP'nin adayı yazamadı

Twitter hesabını aktif şekilde kullandığı bilinen Alper Taş'ın, profilinin biyografi kısmına sadece "Beyoğlu Belediye Başkan Adayı" yazması ve aday olduğu partinin adını belirtmemesi, "CHP'nin fikriyatını özümseyemedi" gibi yorumları da beraberinde getirdi.

CHP'nin adaylarına kefil olmadığını söyledi

Ayrıca 7 Şubat tarihinde attığı tweette, "Bana CHP’nin şu veya bu yerde gösterdiği adayları soran ve bu durumdan dolayı eleştiren arkadaşlar... Ben CHP’den milletvekili adayı değilim. Beyoğlu’na özel bir çalışma yürüteceğiz. Kazanırsak bir çizgide kazanacak. Sol için yeni bir dönemin önü açılacak. Kendimize kefilim." ifadelerini kullananAlper Taş, bu yaklaşımıyla hakkında çıkan iddiaları doğrulamış oldu.