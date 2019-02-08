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CHP'nin sosyalist adayı, yeni partisini benimseyemedi! CHP ismini kullanmaya çekiniyor

CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı eski sosyalist Alper Taş, yeni partisini bir türlü içine sindiremedi. Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Alper Taş'ın, tweet ve biyografisinde CHP ismini kullanmaması, CHP ile uyuşamadığı iddialarını da ayyuka çıkardı.

08 Şubat 2019 Cuma 18:12
CHP'nin sosyalist adayı, yeni partisini benimseyemedi! CHP ismini kullanmaya çekiniyor

CHP'nin31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesi için aday gösterdiği eski ÖDP'li sosyalist Alper Taş, yeni partisini ve ideolojisini benimseyemedi. 

CHP'nin adayı yazamadı

Twitter hesabını aktif şekilde kullandığı bilinen Alper Taş'ın, profilinin biyografi kısmına sadece "Beyoğlu Belediye Başkan Adayı" yazması ve aday olduğu partinin adını belirtmemesi, "CHP'nin fikriyatını özümseyemedi" gibi yorumları da beraberinde getirdi. 

CHP'nin adaylarına kefil olmadığını söyledi

Ayrıca 7 Şubat tarihinde attığı tweette, "Bana CHP’nin şu veya bu yerde gösterdiği adayları soran ve bu durumdan dolayı eleştiren arkadaşlar... Ben CHP’den milletvekili adayı değilim. Beyoğlu’na özel bir çalışma yürüteceğiz. Kazanırsak bir çizgide kazanacak. Sol için yeni bir dönemin önü açılacak. Kendimize kefilim." ifadelerini kullananAlper Taş, bu yaklaşımıyla hakkında çıkan iddiaları doğrulamış oldu. 

İşte Sosyalist Alper Taş'ın o paylaşımı...

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 18:12
  1. İstanbul
  2. Alper Taş
  3. CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı
  4. Eski sosyalist
  5. Eski ÖDP'li
  6. sosyalist aday
  7. Yeni partisini benimseyemedi

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