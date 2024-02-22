CHP'nin siyasi turistleri! Otellerde konaklayıp yediklerinin faturasını belediyeye ödettiler!

CHP'lilerin, 6 Şubat'taki depremden sonra Adana'da 5 yıldızlı otelde konakladığı ve parasını da Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ödettiği ortaya çıktı. Otelde toplam 150 kişi ağırlanırken depremzede konaklama bedeli yazan faturanın tutarı ise 400 bin TL'den fazla.

Depremzedelerin zor günler yaşadığı dönemde, CHP heyetinin 5 yıldızlı oteldeki konaklama ücretinin Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ödendiği belgeler ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Murat Karaman'ın haberine göre; CHP'li eski ve yeni milletvekilleri Engin Altay, Akif Hamzaçebi, Gökçe Gökçen, Levent Gök, Engin Özkoç'un aralarında yer aldığı CHP'li grup 6-24 Şubat 2023 tarihleri arasında Adana'nın beş yıldızlı otelinde belirli aralıklarla yarım ve tam pansiyon olarak konakladı.

408 BİN 800 TL'LİK FATURA

5 yıldız otel, 28 Şubat 2023 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne konaklamanın ödenmesi için 408 bin 800 TL'lik fatura gönderdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Ejder Mehmet Sıkık, 13 Mart 2023 tarihinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na fatura tutarının ödenmesi için e-imzalı yazı gönderdi.

"DEPREMZEDE KONAKLAMA" BEDELİ

Yazıda, ödemenin "Belediye bütçesinden yapılacak temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesinin 10. maddesi gereğince belde içinde gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı içinde gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, ölüm vb) harcama yapılabilir maddesi yer almaktır." maddesinden faydalanarak "Depremzedelerin konaklama" bedeli olarak ödeme yapılmasını istedi. Sıkık'ın talimatı üzerine ücret otele ödendi.

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OTELDE 150 KİŞİ AĞIRLANDI

Otelde konaklayan yaklaşık 150 kişilik grubun arasında CHP İstanbul milletvekili Engin Altay, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İzmir milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Eski CHP İstanbul milletvekili Akif Hamzaçebi, Eski CHP Ankara milletvekili Levent Gök ile Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel koruma müdürü Koray Aslan'ın bulunduğu görüldü.