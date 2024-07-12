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Medya CHP’nin ŞİÖ tavrı cehalet mi Batı’ya biat mı? Gerçekten büyük rezalet
Medya

CHP’nin ŞİÖ tavrı cehalet mi Batı’ya biat mı? Gerçekten büyük rezalet

Yeniakit Publisher
2024-07-12 15:50:00 -
CHP’nin ŞİÖ tavrı cehalet mi Batı’ya biat mı? Gerçekten büyük rezalet

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, CHP'nin Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) konusundaki tavrını eleştirdi. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in ŞİÖ'yü küçümseyip Batı'yı övdüğünü yazan Özçelik, Batı'nın zenginliğinin sömürgelerden geldiğini ve demokrasi anlayışının çelişkili olduğunu belirtti. CHP'nin Batı'ya biat ettiğini ifade eden Özçelik, özetle şunları kaydetti:

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, CHP'nin Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) konusundaki tavrını eleştirdi. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in ŞİÖ'yü küçümseyip Batı'yı övdüğünü yazan Özçelik, Batı'nın zenginliğinin sömürgelerden geldiğini ve demokrasi anlayışının çelişkili olduğunu belirtti. CHP'nin Batı'ya biat ettiğini ifade eden Özçelik, özetle şunları kaydetti:

"(...) Bırakalım emperyalizme karşı mücadeleyi…

Partide Batı’ya yaranma yarışı var.

CHP’den söz ediyorum.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yöneticilerin açıklamaları…

İnsanın içini sızlatıyor.

CHP yeni genel başkanı Özgür Özel…

Son dönemde yaptığı açıklamalar…

En son bir televizyon kanalında yayına çıktı.

Şangay İşbirliği Örgütü’nü (ŞİÖ) küçümsedi.

Batı’yı övdü.

Kişi başına düşen milli gelirleri karşılaştırdı.

“Arada 10-12 kat fark var” dedi.

Açıklamalarını okuyunca üzüldüm.

Ana muhalefetin genel başkanı…

Dünyaya bakışı ne yazık ki bu.

(...) CHP’ye göre;

ŞİÖ ülkelerinde demokrasi yok.

ABD ve AB’de var.

Batı gelişmiş, ŞİÖ geri…

İnsan bunları söylerken biraz düşünür…

Batı’nın zenginliği hırsızlıktan…

Sömürgelerini soymaktan.

Servetlerinde yoksul halkların kanı bulunuyor.

Demokrasiye gelince…

Afganistan’a, Irak’a, Libya’ya, …

Götürdükleri demokrasiyi gördük.

En son Gazze…

Demokrasi ve insan hakları uğruna yaptıkları…

On binlerce çocuk ve kadını öldürdüler.

Mermileri, bombaları Batı’dan…

O kadar demokrasi var ki…

Terör örgütleri FETÖ ve PKK’yı koruyorlar.

(...) Bütün dünya Asya’ya yöneliyor.

Şangay İşbirliği Örgütü ilgi odağı.

Dünyanın büyümesi…

Çin’i çıkarırsan ekside.

ŞİÖ üyesi ülkeler…

Dünya ekonomisinin motoru.

Pandemide bu net olarak görülmedi mi?

AB’YE GELİNCE

Özel’in son sözü şu:

“Erdoğan Şangay diyor…

Ben Avrupa Birliği diyorum."

Özgür Özel’in vadettiği AB…

60 yıldır bizi oyalıyor.

Almayacaklarını bile bile…

ABD baskısıyla bizi aday üye yaptılar.

Amaç Türkiye’nin Asya’ya kaymasını önlemek.

AB kendi içinde parçalandı.

İngiltere çıktı.

İçeriden muhalefet hızla artıyor.

Son seçimler de bu yönde.

CHP, çöken AB’ye umut bağlıyor.

Emperyalizmle mücadeleden, emperyalizmle işbirliğine…

Nereden nereye…

Bu çıkışların anlamı çok net: “Batıya biat.”

Herkes de böyle yorumladı."

 

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