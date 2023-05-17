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Gündem CHP'nin şımarttığı PKK'lılar Şırnak'ta yol kesti
Gündem

CHP'nin şımarttığı PKK'lılar Şırnak'ta yol kesti

Yeniakit Publisher
2023-05-17 08:42:00 -

Destek verdikleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimde uğradığı hezimetin ardından PKK ve HDP'nin hain yüzü Şırnak'ta ortaya çıktı. CHP'nin seçim öncesi vaatleriyle şımarttığı PKK - HDP'liler Cizre ilçesinde yol kesti.

 yeniakit.com.tr 

14 Mayıs seçimlerinde gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi gören CHP'nin milletin sinesinde nasıl mühürlendiği bir kez daha görüldü.

Arkasına bebek katili PKK ve onun siyasi ayağı HDP başta olmak üzere 7 partinin desteğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da 2.5 milyon oyun üzerinde fark yedi.

PKK ve HDP'nin hain yüzü ortaya çıktı

Destek verdikleri Kılıçdaroğlu'nun seçimde uğradığı hezimetin ardından PKK ve HDP'nin hain yüzü Şırnak'ta ortaya çıktı.

CHP'nin seçim öncesi vaatleriyle şımarttığı PKK - HDP'liler Cizre ilçesinde yol kesti.
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"Bu hainleri idam edin"

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, "Dağdaki teröristle şehirde yol kesen terörist aynı. Bunların ne farkı var. Bu hainleri idam edin" şeklinde yorumlar yaptı.

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