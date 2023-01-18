CHP'nin seçim çalışması tepki topladı! 'Seçmene göre rakı veya zemzem ısmarlayın'

İzmir'de daha önce Peygamber Efendimiz'e hakaret ettiği suçlamasıyla hakkında açılan davada 7,5 ay hapis cezasına çarptırılan CHP’li Başkan Rıdvan Karakayalı şimdi de partisinin düzenlediği toplantıda seçmenden oy almak için "rakı ısmarlayın, zemzem ısmarlayın" talimatını vererek CHP'nin skandal seçim çalışmasını duyurdu.

CHP'li Kemalpaşa Belediyesi Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın geçtiğimiz günlerde partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği toplantıda söylediği sözler büyük tepki çekti.

Seçmene göre 'rakı veya zemzem suyu ısmarlayın' talimatı

Başkan Karakayalı, seçmenin oyunu alabilmek için kişiye göre 'ısmarlama' usulünün talimatını verdi.

Karakayalı şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin karşı taraftan bir kişiyi ikna etmesi lazım. Cebinize para mı alacaksınız. 15 tane çay mı ısmarlayacaksınız. 1.5 pide mi ısmarlayacaksınız. Rakı mı ısmarlayacaksınız. Zemzem suyu mu ısmarlayacaksanız. Ne yaparsanız yapın. Hep beraber top yekün çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bu işi başaracağız. O kadar önemsiyoruz ki bizim en az 10-15 puan fark atmamız gerekiyor"

Seçmenden tepki topladı

Karakayalı'nın tepki çeken konuşması kendi seçmeni ile kendisinden olmayan insanları nasıl ayrıştırdığını, iradelerini nasıl yok saydığını gözler önüne serdi. İnsanların oyunu çay, rakı ve zemzem ısmarlayarak alabileceğini düşünen Karakayalı'nın toplantıda kaydedilen konuşması her kesimden insanın tepkisine neden oldu.

Peygamber Efendimiz'e hakaret etmişti

Sosyal medya hesabından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret içerikli paylaşım yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada 7,5 ay hapis cezasına çarptırılan CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab'ın ümmeti değiliz" ifadelerini kullanmıştı.