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Gündem CHP'nin “Satılmış” vekili Ali Mahir Başarır hakkında olay iddia: Yüreğin varsa çık açıkla
Gündem

CHP'nin “Satılmış” vekili Ali Mahir Başarır hakkında olay iddia: Yüreğin varsa çık açıkla

Yeniakit Publisher
2024-01-09 12:01:00 -
CHP'nin "Satılmış" vekili Ali Mahir Başarır hakkında olay iddia: Yüreğin varsa çık açıkla

Kahraman Türk ordusuna “satılık” diyecek kadar alçalan CHP'nin satılmış vekili Ali Mahir Başarır ile ilgili ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Şanlı Türk ordusuna “satılık” diyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkındaki iddia olay oldu.

CHP eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada dikkat çeken bir iddiayı dile getirdi.

"Yüreğin varsa çık açıkla"

Paylaşımına CHP'yi, Halk TV'yi ve Ali Mahir Başarır'ı ekleyen Çakır şu ifadeleri kullandı:

‼️‼️Ali Mahir Başarır, Meclis'te şahsına tahsis edilen plakayı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na tahsis ettin mi?‼️‼️ ( ZIP ZIP BEY )
ÖNE ÇIKAN VİDEO

‼️‼️Eşiniz Halk TV'nin avukatlığını yapıyor mu?‼️ Yüreğin varsa çık açıkla modri meydan ‼️‼️

@alimahir  @herkesicinCHP @halktvcomtr

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SATILMIŞLARDA ne yürek vardır ne de onur. Kulağının üzerine yatar. Güler geçer. Onurlu insan kendisi açıklar. Bekleyeceğiz.
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