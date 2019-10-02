0553 313 94 23

CHP’nin “şarapçı başkanı” Tunç Soyer’e skandal ödül!

Bağımlılıklarla mücadele noktasında koruyucu hizmeti üstlenen Yeşilay’ın İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü’nün CHP’li büyükşehir belediyesini ziyaret ederek, şarapçı Tunç Soyer’e iş birliği çağrısında bulunduğu bildirildi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 09:52
CHP’nin “şarapçı başkanı” Tunç Soyer’e skandal ödül!

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, İP ve CHP ittifakı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer ile ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Vatan içini gözünü kırpmadan şehit düşen kahraman vatandaşlarımıza yardım yapılmasına karşı çıkan ancak kamu bütçesini içkiye akıtan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e tuhaf bir ödül verildi.

Şarapçıdan Yeşilaycı mı olur?

Bir kişinin alkol komasına girerek ölmesi üzerine, ‘OctoberFest’ bira festivalini İzmir’e taşıyan CHP’li Tunç Soyer’in skandal bir şekilde ödüllendirildiği ortaya çıktı. Yunanlılar tarafından “şarabın tanrısı” olarak anılan Dionysos’a hayranlık duyduğunu gizlemeyen ve göreve gelir gelmez 38 bin liralık şarap satın alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e “Yeşilay Gönüllüsü” adı altında plaket verildiği öğrenildi.

Bağımlılıklarla mücadele noktasında koruyucu hizmeti üstlenen Yeşilay’ın İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü’nün CHP’li büyükşehir belediyesini ziyaret ederek, 'şarapçı' Tunç Soyer’e iş birliği çağrısında bulunduğu belirtildi. Grand A.Ş. adlı belediye kuruluşunun; şarap alım ihalelerine hız verdiği Ağustos ayındaki ziyaret, sosyal medya üzerinden duyuruldu. Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, CHP’li belediyeye yönelik ziyaretine ilişkin şunları söyledi: “Yeşilay Yönetim Kurulumuz ile birlikte bugün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız @tuncsoyer’i ziyaret ettik; bağımlılıkla mücadele noktasında kent genelinde hayata geçirmek istediğimiz projelerimizi paylaştık. Kendisinin Yeşilay’a olan ilgisi, bizleri ayrıca mutlu etti.”  CHP’li Soyer’in Yeşilay gönüllüsü seçilmesinden 2 ay sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Grand A.Ş.’nin 2 bin 340 TL.’lik şarap daha satın alması dikkat çekti. En çok alkol tüketen şehirler sıralamasında ilk sıraları zorlayan İzmir’de bir yandan bağımlılık dersleri verilirken, diğer yandan belediye şirketi üzerinden içki alımları yapılması; CHP’nin çarpık zihniyetini gözler önüne serdi.

Gazetemiz Akit, dün yayımladığı “Şaraba var şehide yok” başlıklı manşet haberinde, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin  son 4 yılda 248 bin 780 TL’lik içki alımı yaptığını yazmıştı. Aziz Kocaoğlu döneminde 210 bin 780 TL’lik şarap alımı yapan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut başkan Soyer döneminde ise 38 bin TL’lik şarap satın aldığı belirtilmişti.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 09:52
  1. Terör örgütü PKK
  2. HDP
  3. İP
  4. CHP
  5. HDP İP ve CHP ittifakı
  6. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
  7. alkol koması
  8. OctoberFest
  9. ‘OctoberFest’ bira festivali
  10. CHP’li Tunç Soyer
  11. Dionysos
  12. Yeşilay Gönüllüsü
  13. Bağımlılıklarla mücadele
  14. Yeşilay’ın İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü
  15. CHP’li büyükşehir belediyesi
  16. Tunç Soyer
  17. Grand A.Ş.
  18. Yeşilay
  19. Akit
  20. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi
  21. içki alımı
  22. Aziz Kocaoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten skandal sözler! 'Dağa çıkmaktan başka seçeneğimiz yok'
    1. HDP'li Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten..
    2. Mezarlıkta gömülü bebek cesedi..
    3. CHP’nin “şarapçı başkanı” Tunç Soyer’e..
    4. 3 ilde uyuşturucu operasyonu
    5. Bu sefer ABD'yi uyardı: Kırılgan hale..
    6. Düğünlerinde takı istemediler..
    7. Bekçi alımı mülakat sonuçları ne zaman..
    8. İBB özür dileyip "boş metrobüs..
    9. KYK borçları siliniyor mu? Son dakika..
    10. EYT’de son yeni gelişme! EYT ne zaman..
    11. Basın özgürlüğü diyenler Akit’e suspus
    12. 2 terörist daha öldürüldü!
    13. TÜİK 20 uzman yardımcısı alacağını..
    14. Bakan duyurdu: Sigara denetimlerinde..
    15. Dar gelirliye 345 lira taksitle ev müjde
    16. Bebekler hangi ayda hangi besini yer?..
    17. Putin ve Ruhani'den otobüste zirve..
    18. Galatasaray galibiyete hasret kaldı..
    19. Erdoğan karar verdi! Faizler yarım..
    20. Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha 2..
    21. Feto'yla görüşen gazeteciden skandal..
    22. Dolarda hareketlilik! İşte ilk rakamlar
    23. Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı..
    24. EYT için harekete geçildi! EYT son..
    25. Suudi Arabistan, İran'la diyalog için..
    26. ABD Başkanı Donald Trump'tan..
    27. Suudi Arabistan İran'la diyalog için..
    28. Her bebeğe banka hesabı açılacak
    29. Irak'taki gösteriler için inceleme
    30. Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde füze..
    TBMM'de CHP rezaleti
    TBMM'de CHP rezaleti
    Türkiye ve Rusya arasında kritik anlaşma
    Türkiye ve Rusya arasında kritik anlaşma
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    CHP'li başkan görevden alındı
    CHP'li başkan görevden alındı
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2019
    Kara yollarında son durum
    Kara yollarında son durum
    THY’den Doğu Avrupa ve Balkanlar’da indirim fırsatı
    THY’den Doğu Avrupa ve Balkanlar’da indirim fırsatı