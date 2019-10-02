CHP’nin “şarapçı başkanı” Tunç Soyer’e skandal ödül!

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, İP ve CHP ittifakı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer ile ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Vatan içini gözünü kırpmadan şehit düşen kahraman vatandaşlarımıza yardım yapılmasına karşı çıkan ancak kamu bütçesini içkiye akıtan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e tuhaf bir ödül verildi.

Şarapçıdan Yeşilaycı mı olur?

Bir kişinin alkol komasına girerek ölmesi üzerine, ‘OctoberFest’ bira festivalini İzmir’e taşıyan CHP’li Tunç Soyer’in skandal bir şekilde ödüllendirildiği ortaya çıktı. Yunanlılar tarafından “şarabın tanrısı” olarak anılan Dionysos’a hayranlık duyduğunu gizlemeyen ve göreve gelir gelmez 38 bin liralık şarap satın alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e “Yeşilay Gönüllüsü” adı altında plaket verildiği öğrenildi.

Bağımlılıklarla mücadele noktasında koruyucu hizmeti üstlenen Yeşilay’ın İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü’nün CHP’li büyükşehir belediyesini ziyaret ederek, 'şarapçı' Tunç Soyer’e iş birliği çağrısında bulunduğu belirtildi. Grand A.Ş. adlı belediye kuruluşunun; şarap alım ihalelerine hız verdiği Ağustos ayındaki ziyaret, sosyal medya üzerinden duyuruldu. Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, CHP’li belediyeye yönelik ziyaretine ilişkin şunları söyledi: “Yeşilay Yönetim Kurulumuz ile birlikte bugün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız @tuncsoyer’i ziyaret ettik; bağımlılıkla mücadele noktasında kent genelinde hayata geçirmek istediğimiz projelerimizi paylaştık. Kendisinin Yeşilay’a olan ilgisi, bizleri ayrıca mutlu etti.” CHP’li Soyer’in Yeşilay gönüllüsü seçilmesinden 2 ay sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Grand A.Ş.’nin 2 bin 340 TL.’lik şarap daha satın alması dikkat çekti. En çok alkol tüketen şehirler sıralamasında ilk sıraları zorlayan İzmir’de bir yandan bağımlılık dersleri verilirken, diğer yandan belediye şirketi üzerinden içki alımları yapılması; CHP’nin çarpık zihniyetini gözler önüne serdi.

Gazetemiz Akit, dün yayımladığı “Şaraba var şehide yok” başlıklı manşet haberinde, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin son 4 yılda 248 bin 780 TL’lik içki alımı yaptığını yazmıştı. Aziz Kocaoğlu döneminde 210 bin 780 TL’lik şarap alımı yapan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut başkan Soyer döneminde ise 38 bin TL’lik şarap satın aldığı belirtilmişti.