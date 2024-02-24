CHP’nin Saadet’le yaptığı hülle tutmadı! CHP Saruhanlı’dan aday çıkartamayacak

CHP ile Saadet Partisi birleşti ama bir aday çıkarmayı beceremedi. Dalga konusu olan olay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde patlak verdi.

Partisi tarafından tekrar aday gösterilen mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı CHP'li Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, sekiz dakika geç teslim edildiği için ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmemişti.

İlçe seçim kuruluna başvuran Saadet Partisi adayı Sezai Zeytinli istifa ederken, yerine CHP‘nin mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin aday gösterildi.

İki partinin heyeti birlikte giderek başvuruyu yaptı.

İLÇE SEÇİM KURULU KABUL ETMEDİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son gelişmeye göre; iki partinin ortak listesi İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle,

"Bilindiği üzere, mevcut Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan adayımız Sayın Zeki Bilgin'in adaylık belgesinin ve meclis üyeleri listesinin geç verildiği gerekçesiyle partimiz Saruhanlı'da seçim yarışında olamayacaktır. Belediye Başkanımız Zeki Bilgin'in Saadet Partisi'nden aday gösterilmesine ilişkin aldığımız karar sonrası İlçe Seçim Kurulu'na adaylığının kabul olmaması yönünde itiraz yapılmıştır.

Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu'dan bugün aldığımız bilgiye göre, mevcut Belediye Başkanımız Sayın Zeki Bilgin'in Saadet Partisi'nden seçime girmesine ilişkin yapılan itiraz kabul edilmiştir. Zeki Bilgin'in adaylığına ilişkin yapılan itiraz, Siyasi Partiler Kanunu'nun 40. maddesine göre kabul edilmiştir.

Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu'nun kararına ilişkin Manisa İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu'nda itiraz sürecini yürütmekteyiz. Öte yandan, AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan adayı Ekrem Cıllı'nın, AK Parti İlçe Başkanlığı görevinden zamanında istifa etmediği gerekçesiyle adaylığının iptal edilmesine ilişkin yaptığımız itiraz reddedilmiştir. Bu konuda da İl Seçim Kurulu ve YSK nezdinde ilgili süreç devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."