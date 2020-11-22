CHP'nin S-400 çıkışına AK Parti'den sert tepki! "Bir türlü anlayamıyorlar"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Ünal Çeviköz'ün, Biden yönetiminden beklentilerinin "Türkiye'de demokrasiye vurgu yapması" sözlerine tepki göstererek, "Yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yere verdi:

Demokrasi anlayışı “ithalat demokrasisi” olan bu anlayış, yabancı otoritelerden meşruiyet tedarik etmeye çalışıyor. Türkiye’de son kullanma tarihi geçmiş vesayet anlayışları ise “vesayet ihracatı”na geçmiş gözüküyor.

CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin Libya'da ambargoyu ihlal ettiğine dair şikayetini Amerikalılara iletiyor, Biden'dan Türkiye'de demokrasi talep ediyor. Demokrasi anlayışı “ithalat demokrasisi” olan bir anlayış bu.

Demokrasimiz bedeli ödenmiş ve hakedilmiş bir demokrasidir. Milletimiz, iradesinin kimse tarafından gaspedilemeyeceğini demokrasi tarihine silinmeyecek şekilde yazmıştır.

CHP’li Ünal Çeviköz’ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır.

Bu zihniyet Libya konusunda ambargoyu deldiğimizi savunarak Fransa’nın tezlerini, KKTC’de Kapalı Maraş’ın açılmasını eleştirerek Yunanistan’ın tezlerini, Suriye'den çekilmemizi isteyerek PYD ve Esed rejiminin tezlerini uluslararası arenada destekliyor ve Türkiye’yi şikayet ediyor

CHP’li Çeviköz, Türkiye'nin güvenliği ve vatan savunması için aldığımız S-400'leri iptal edeceklerine dair Amerikan yönetimine açık çek veriyor.

Türkiye’nin güvenliği ve vatan savunması ticaret konusu değildir. Bu konuda siyasi pazarlık asla kabul edilemez.

Demokrasimizin, güvenliğimizin ve milli menfaatlerimizin pazarlık konusu yapılamayacağını bir türlü anlamıyorlar. Bu zihniyete tüm milletimiz karşıdır. Bu zihniyet başkalarından medet ummak ve kendi ülkesini şikayet etmek gibi gayrı meşru bir yoldadır.