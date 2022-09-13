CHP’nin ‘Rıza’sıyla kaçak ve tatlı hayat

Akit, tüyü bitmemiş yetimin hakkına çökmeyi alışkanlık haline getiren CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın skandallarını belgelemeye devam ediyor. Son olarak Balıkesir Edremit ilçesinde bulunan 2 adet triplex villasının bitişiğinde bulunan kamuya ait 2 parsele çökerek kaçak havuz ve istinat duvarı yaptığını ifşa ettiğimiz CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın şimdi de söz konusu villasına usulsüz şekilde ilave kat çıktığı öğrenildi.

Hayat başkana güzel

Yolsuzluk iddialarının ayyuka çıktığı, kamu mallarının partizanlara peşkeş çekildiği CHP’li Beşiktaş Belediyesi ile ilgili rezaletlerin sonu gelmek bilmiyor. Bahçelievler’de mütevazı bir hayat sürerken, yerel seçimler öncesi kullandığı “Beşiktaş’ta daha iyi bir hayat” sloganıyla oturduğu başkanlık koltuğunda gününü gün eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ilgili skandalların izini sürmeye devam ediyoruz. Akit’in dün “Beşiktaş yetmedi Edremit’e de çökmüş” manşetiyle duyurduğu ve Balıkesir Edremit ilçesine bağlı Narlı Köyü’nde 117 pafta, 367 adada bulunan mülkiyeti Edremit Belediyesi’ne ait 9 ve 10 numaralı parselleri gasp ederek kamu arazisine kaçak havuz yaptığını ve etrafını istinat duvarıyla çevirdiğini belgelediğimiz Akpolat’ın bir rezaletini daha deşifre ediyoruz. 2016’da kurduğu düşük sermayeli şirketi sürekli zarar ettiği için 4 yıl üst üste vergi ödemediği halde görevdeki ilk yılında Kaz Dağları’nın eteğinde Balıkesir Edremit ilçesine bağlı Narlı Köyü’nde fiyatı milyonları bulan 2 adet ultra lüks triplex villa satın alan Başkan Akpolat’ın şimdi de villasına kaçak kat çıktığı öğrenildi.

Kaçak havuzdan sonra kaçak kat!

Sıkı dostu olan CHP’li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın göz yummasıyla Şubat 2020’de kaçak havuz inşaatına başlayan CHP’li Başkan Rıza Akpolat’ın bununla yetinmediği ortaya çıktı. 50 metre ilerisinde yol olduğu halde asırlık zeytin ağaçlarını keserek kendisine özel yol açan Edremit Belediye Başkanı Arslan’dan cesaret alan Akpolat bir yıl sonra ise lüks villasının 3. katına yasaya aykırı şekilde eklemeler yaptı. Tonoz çatıdan arta kalan kısma ilaveler yapan CHP’li başkan, terası komple kapatarak binaya kattı.

Sorularımız cevapsız kaldı

Konuyla ilgili ulaştığımız Edremit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, CHP’li Akpolat’ın sonradan eklenen ilave yapılar için ruhsat başvurusu yapıp yapmadığına yönelik sorumuzu “Telefonda cevap veremeyiz” sözleriyle geçiştirirken, villalara yönelik herhangi bir kaçak işlemi yapılmadığını ifade etti. Beşiktaş Belediyesi yetkilileri ise Akpolat’ın il dışında olduğunu öne sürerek sorularımızı cevapsız bıraktı.

Kaçak yapıda CHP'li dayanışması

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat ile zeytin ağaçlarını keserek kendisi için özel yol yaptıran, kaçak katı, yüzme havuzu ve parsel gaspına göz yuman CHP’li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sıkı dostluklarıyla biliniyor. Öyle ki, 13 Nisan 2021’de cerrahi bir operasyon geçiren Arslan’ı hastanede ilk ziyaret edenlerden biri arkadaşı Akpolat olmuştu.