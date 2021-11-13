CHP'nin provokatörü Mahmut Tanal yine faka bastı!

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Milletvekilliği görevini millete hizmet etmek yerine provokatif amaçlı kullanan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a yönelik 'Audi A8 marka otomobil' yalanı elinde patladı.

CHP'li Tanal'dan İsmail Kahraman yalanı

CHP'nin provokatörü gibi her eylemde boy gösteren İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM tarafından eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a Audi A8 marka otomobil tahsis edildiğini iddia etti. Tanal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Meclis Başkanı olması hasebiyle, TBMM Başkanlığı tarafından İsmail Kahraman'a tahsis edilen binek araç, fiyatıyla dudak uçuklatan Audi A8 marka otomobil mi?" ifadelerini kullandı.

Söylediği yalanlar yatsıya kadar bile sürmeyen Tanal'ın iddiasına TBMM Başkanlığı'ndan ve İsmail Kahraman'ın basın danışmanından yalanlama geldi.

TBMM: İddia edilen modelde bir araç tahsisi söz konusu değildir

TBMM Başkanlığı, "Bir sayın milletvekilinin sosyal medya hesabından paylaştığı şekilde, eski Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman'a iddia edilen modelde bir araç tahsisi söz konusu değildir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Meclis Başkanlığı tarafından, önceki dönem Meclis başkanlarımızın tamamına araç tahsisi yapılmaktadır. Bu araç, siyasi parti grup başkanlarına ve başkanvekillerine tahsis edilen araçlarla aynı özelliklere sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde söz konusu paylaşımda belirtilen marka ve modelde kiralık bir araç bulunmamaktadır. Ayrıca yine söz konusu paylaşımda yer alan, aylık yakıt tahsisi ile ilgili iddia da gerçeği yansıtmamaktadır.

Tanal'a 'özür dileme' çağrısı

Tanal'ın söz konusu iddiasıyla ilgili İsmail Kahraman'ın basın danışmanından da yalanlama geldi. Kahraman'ın Basın Danışmanı İlhami Giray Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mahmut Tanal'ı da etiketleyerek 'Mesnetsiz beyanlardan vazgeçilmesi ve özür dilenmesi temennimizdir.' ifadelerini kullandı.

İşte Kahraman'ın Twitter hesabından yapılan o paylaşım:



