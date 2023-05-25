CHP'nin provokatif afişleri söküldü

Mersin'de siyasete kirli propagandayı dâhil eden partililerin siyasi propaganda sınırını aşarak doğrudan suç iddiası ve isnadı içeren billboardlar Tarsus İlçe Seçim Kurulu’na verilen dilekçeyle söktürüldü.

Billboardlara verilen reklamın kaldırılmasına yönelik Tarsus İlçe Seçim Kurulu Üyesi Avukat Abdurrahman Altınsucu konuyla alakalı dilekçe verdi.

Verilen dilekçede, "28.05.2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur kapsamında Tarsus İlçesi sınırları içinde muhtelif reklam billboardlarında 'Gaffar Okkan'a pusu kuranlarla, Konca Kuriş'i domuz bağıyla boğanlarla mı yürüyeceksin ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar bulunmaktadır. Takdir edileceği üzere reklam billboardlarında kullanılan cümleler siyasi propaganda sınırını aşmakta ve doğrudan suç iddia ve isnadı içermektedir. Billboardlarda bu tür paylaşım yapanların elinde belge var ise öncelikle bu belgeleri cumhuriyet başsavcılıklarına teslim etmeleri gerekir. Hukuk düzeni somut belge ve bilgileri esas alır. Somut belge ve bilgi olmaksızın sırf karalama ve gerçek dışı algılarla kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışılması kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Tarsus İlçe Seçim Kurulu tarafından verilen cevapta ise "Reklam panolarının kullanılması ancak; ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan adayların, kendilerini tanıtıcı poster, parti bayrağı, ilan, pankart veya afiş gibi malzemeleri asmak veya yapıştırmak amacıyla belirlenen sabit ilan ve reklam yerlerinin paylaşılması" ilkesini taşımakta ve karalama amaçlı kullanılan propaganda malzemelerinin toplatılması gerekmektedir. Dilekçe ve eki yazımız ekinde gönderilmiş olup, adaylara ait Yasal yerler dışında bulunan ve propaganda amacını aşan ekli dilekçede belirtilen propaganda malzemelerinin güvenlik önlemleri alınarak ivedi toplatılması gerekmektedir." ifadeleri geçti.

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Kaynak: İLKHA