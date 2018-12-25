CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda, “Bunlar kalkıp da kabinemizin Milli Savunma Bakanı'na bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gerekli dersi tabii ki yargıda vermek durumundayız. Vereceğiz de. Çünkü bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat, sonra ceza...” şeklindeki tespitlerini eleştirdi, aklınca meydan okudu.

“CHP ile baş edemediler”

Özel, iktidarın, “Bunu kabul etmiyoruz” demekten başka bir muhalefet tarzı bilmeyen, sadece AK Parti karşıtlığı için PKK ile kol kola girmekten dahi haya etmeyen, 17-25 Aralık darbe girişimleri sırasında mevcut iktidarın devrilmesi umuduyla FETÖ’cüleri savunacak kadar alçaklaşan CHP ile baş edemediğini savundu.

Özel şunları söyledi:

“CHP'nin yaptığı muhalefetten son derece rahatsız. Bakanları baş edemedi, yardımcısı baş edemedi, kendisi baş edemedi, şimdi savcısıyla hakimiyle bizi susturmaya çalışıyor. Senden korkmuyoruz, senin tavrından dolayı bir adım da geride durmuyoruz.”

Aklınca meydan okudu

Özel, “Hodri meydan. Halep oradaysa arşın burada. Söylediklerimizin hangisinde hakaret var? Tazminat dediğin hakarete olur. Kime hakaret etmişiz? Suç varsa ceza olur. Söylediklerimizin hangisi suç? Bir suç varsa bizim söyleyip de Hulusi Akar'ın içinden çıkamadıkları, söyledikleri suçtur. Neden rahatsız oldun? Biz dedik ki Hulusi Akar, silah arkadaşlarının yanına gitmedi. O da 'gittim' dedi. Şahitler gösterdi. Gösterdiği şahitlerin hepsi 'Görev yerin bizim hapishaneydi. Bir tek oraya geldin, diğer 5'ine gitmedin.' dedi. Hulusi Akar, ziyaretlerini savunabildi mi? Ama Recep Tayyip Erdoğan savunmaya çalışıyor. Atatürk'e 'firavun' diyen Nevzat Pakdil'i, yaptığı açılışa davet etmiş, sarıla sarıla doyamadı.” sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendince meydan okudu.

Peki Özgür Özel kimdir?

17-25 Aralık sürecinden itibaren FETÖ medyasının gözdesi olduğu bilinen CHP’li Özel’in; Zaman, Taraf, Samanyolu, Bugün, Kanaltürk gibi FETÖ yayın organlarında adeta cirit atması arşivlerde yerini koruyor. Özel’in, özellikle CHP Grup Başkanvekili olmadan önce 100’ü aşkın haber ile FETÖ medyası tarafından parlatıldığı tespit edildi. Samanyolu TV’de programlara çıkarılan, Zaman gazetesinde özel beyanlarına yer verilen, Taraf gazetesinde pohpohlanan Özel’in, darbeye karşı çıkan Hulusi Akar’a kin kusarken kimlerin hislerini yansıttığı net olarak görülüyor. İlgili haber;

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FETÖ’cüleri utanmadan ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, FETÖ medyasında cirit attığı süreçte örgüt üyelerinin gözaltına alındıkları emniyet merkezlerinde ziyarete koşuyordu. Özel, 10 Ekim 2015’te İzmir’deki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiyi ziyaret etmişti. Özel, “Bugün gelinen noktada o göz altı görüntüleri hepimizin yüreklerini sızlattı” demişti.

Bununla da yetinmeyen Özel, beraberindeki heyet ile birlikte cezaevindeki FETÖ’cüler Hidayet Karaca, Mehmet Baransu, Gültekin Avcı ve eski hakim Süleyman Karaçöl ile görüşmüştü.

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