CHP'nin otobüs sistemi rotayı şaşırdı!

CHP'nin sözde 'akıllı trafik' sistemi İzmir'deki belediye otobüsünü 8 bin kilometre uzaktaki Afrika ülkesi Gana'da gösterdi. Gana'da görünen 828 No'lu belediye otobüsü, Gaziemir'e en kısa yoldan 4 gün 16 saatte ulaşabiliyor. Bu durum vatandaşların tepkisini çekti.

CHP'nin 'akıllı trafik' sistemi İzmir'deki belediye otobüsünü 8 bin kilometre uzaktaki Afrika ülkesi Gana'da gösterdi. İzmir'in gaz, su, ulaşım gibi temel hizmetlerini yürüten ESHOT 70 milyon liraya kıydı ve belediye otobüslerini bilgisayarlı takibe aldı. Fakat 5 yılın sonunda büyük hüsran yaşadı. Gaziemir-Sarnıç hattında çalışan 828 No'lu otobüs son olarak 8 bin 90 kilometre uzaktaki Gana'da ortaya çıktı.

4 gün 16 saat sonra durakta

Gana'da görünen 828 No'lu belediye otobüsü, Gaziemir'e en kısa yoldan 4 gün 16 saatte ulaşabiliyor. Güzergah şöyle:

1 Gana

2 Togo

3 Benin

4 Nijer

5 Mali

6 Cezayir

7 Tunus (feribot)

8 İtalya (feribot)

9 Arnavutluk

10 Yunanistan (feribot)

11 İzmir