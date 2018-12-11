CHP'nin otobüs sistemi rotayı şaşırdı!
CHP'nin hizmete sunduğu 'akıllı trafik' uygulaması, İzmir'deki belediye otobüsünü 8 bin kilometre ötede bulunan Gana'da gösterdi. Uygulamanın yetersizliği vatandaşların tepkisine neden oldu.11 Aralık 2018 Salı 14:45
CHP'nin sözde 'akıllı trafik' sistemi İzmir'deki belediye otobüsünü 8 bin kilometre uzaktaki Afrika ülkesi Gana'da gösterdi. Gana'da görünen 828 No'lu belediye otobüsü, Gaziemir'e en kısa yoldan 4 gün 16 saatte ulaşabiliyor. Bu durum vatandaşların tepkisini çekti.
CHP'nin 'akıllı trafik' sistemi İzmir'deki belediye otobüsünü 8 bin kilometre uzaktaki Afrika ülkesi Gana'da gösterdi. İzmir'in gaz, su, ulaşım gibi temel hizmetlerini yürüten ESHOT 70 milyon liraya kıydı ve belediye otobüslerini bilgisayarlı takibe aldı. Fakat 5 yılın sonunda büyük hüsran yaşadı. Gaziemir-Sarnıç hattında çalışan 828 No'lu otobüs son olarak 8 bin 90 kilometre uzaktaki Gana'da ortaya çıktı.
4 gün 16 saat sonra durakta
Gana'da görünen 828 No'lu belediye otobüsü, Gaziemir'e en kısa yoldan 4 gün 16 saatte ulaşabiliyor. Güzergah şöyle:
1 Gana
2 Togo
3 Benin
4 Nijer
5 Mali
6 Cezayir
7 Tunus (feribot)
8 İtalya (feribot)
9 Arnavutluk
10 Yunanistan (feribot)
11 İzmir
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