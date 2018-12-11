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CHP'nin otobüs sistemi rotayı şaşırdı!

CHP'nin hizmete sunduğu 'akıllı trafik' uygulaması, İzmir'deki belediye otobüsünü 8 bin kilometre ötede bulunan Gana'da gösterdi. Uygulamanın yetersizliği vatandaşların tepkisine neden oldu.

11 Aralık 2018 Salı 14:45
CHP'nin otobüs sistemi rotayı şaşırdı!

CHP'nin sözde 'akıllı trafik' sistemi İzmir'deki belediye otobüsünü 8 bin kilometre uzaktaki Afrika ülkesi Gana'da gösterdi. Gana'da görünen 828 No'lu belediye otobüsü, Gaziemir'e en kısa yoldan 4 gün 16 saatte ulaşabiliyor. Bu durum vatandaşların tepkisini çekti.

CHP'nin 'akıllı trafik' sistemi İzmir'deki belediye otobüsünü 8 bin kilometre uzaktaki Afrika ülkesi Gana'da gösterdi. İzmir'in gaz, su, ulaşım gibi temel hizmetlerini yürüten ESHOT 70 milyon liraya kıydı ve belediye otobüslerini bilgisayarlı takibe aldı. Fakat 5 yılın sonunda büyük hüsran yaşadı. Gaziemir-Sarnıç hattında çalışan 828 No'lu otobüs son olarak 8 bin 90 kilometre uzaktaki Gana'da ortaya çıktı.

4 gün 16 saat sonra durakta

Gana'da görünen 828 No'lu belediye otobüsü, Gaziemir'e en kısa yoldan 4 gün 16 saatte ulaşabiliyor. Güzergah şöyle:

1 Gana
2 Togo
3 Benin
4 Nijer
5 Mali
6 Cezayir
7 Tunus (feribot)
8 İtalya (feribot)
9 Arnavutluk
10 Yunanistan (feribot)
11 İzmir

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:45
  1. CHP
  2. İzmir

YORUM YAZ

  • osmanosman4 dk önce
    AKP li belediyelerin yolsuzlukları ...
  • ZaferZafer32 dk önce
    halbuki Ankara belediyesi gibi bir sistem yapsalar, bir yağmur yağdığında şehir Venedik'te evrilir.
  • YüceYüce42 dk önce
    Ke-mal ve tayfasini bindirin otobüse ,salin gitsin. Oraya varinca cihazi iptal edin.Artik kazanani koyarlar başka birşeymi yaparlar , onuda ganalilara birakalim
  • osmanosman45 dk önce
    CHP li belediyelere ... atmak için al sana sebep daha...
  • hilmikurthilmikurt1 sa önce
    Aaa ne güzeel..bu geziye bende katılmak isterim ..Bir bilet ile tüm afrikayı gezebilirim..bundan iyi hizmet mi olur. CHP hizmette yeni bir çağ açmış.. Ganaya daha ucuz gidemezdik
Bugünkü Akit

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