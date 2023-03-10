CHP'nin ortağı 'Milli Görüş temsilcisinden' seçim mesajı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan seçim tarihine ilişkin 6'lı masa ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıklamada bulundu.
Yeniakit.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, seçim tarihi 14 Mayıs olarak kesinleşti.
Tarihe ilişkin 6’lı masadan ilk açıklama, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan geldi.
Siyasi hırsıyla, merhum Necmettin Erbakan’a siyasi düşmanlık edenlerle aynı ittifakta buluşup, Milli Görüş temsilcisi olduğunu iddia eden Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından mesaj paylaştı. Karamollaoğlu, “Hayırlı olsun. Yaşanabilir bir Türkiye”nin zamanı artık gelmiştir!” dedi.